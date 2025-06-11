馴龍記真人版｜盤點5大賣點　導演強調忠於原作︰更震撼方式呈現

夢工場最受歡迎兼具代表性的皇牌動畫系列之一《馴龍記》，千呼萬喚下於2025暑假推出真人版大電影，好讓傳奇成「真」！視野壯闊，特效無敵，配上動感十足的飛龍在天畫面、情感滿滿的故事情節，這部真人電影突破動畫框框和局限，無論看過原作或從未進過場的觀眾，都一定無比滿足。

動畫的每幕經典，都會一一重現。（《馴龍記》真人版劇照）

在荒蕪崎嶇的百格島上，維京人與龍族世世代代，互為死敵；可是隨著一股空前的威脅力量出現，讓兩方都身陷險境。來自維京族的思噎仔漠視傳統枷鎖，跟與眾不同的飛龍冇牙仔，由相遇到深交，再共同開闢通往和平的道路，飛越各自國度的界限！他倆友誼正是創造新未來的重要關鍵，重新定義了英雄和領導者真正意義⋯⋯

動畫電影《馴龍記》三部曲先後於2010、2014、2019年上畫，廣受粉絲愛戴，全球票房超逾16億美元。這次真人版電影由環球影業發行，勇奪金球獎兼三度角逐奧斯卡的狄恩迪布萊(Dean DeBlois) 掌舵，瑪森泰晤士飾演思噎仔、謝拉畢拿飾演經典角色族長，萬眾矚目。

五大必看重點全面解析

夢工場動畫經典《馴龍記》（How to Train Your Dragon）以真人版形式重返大銀幕，由環球影業與導演狄恩迪布萊（Dean DeBlois）原班團隊傾力打造，這部融合維京傳奇與龍族神話的史詩之作，將以更真實的視覺震撼與情感深度征服全球觀眾。以下為電影五大必看重點，帶你感受這場視覺與心靈的雙重盛宴！

這部融合維京傳奇與龍族神話的史詩之作，將以更真實的視覺震撼與情感深度征服全球觀眾。（《馴龍記》真人版劇照）

1. 神話與童真的完美交織

導演狄恩迪布萊曾以《馴龍記》動畫三部曲重新定義動畫敘事，此次回歸真人版，他誓言「在尊重與創新間取得平衡」要忠於原作靈魂：保留思噎仔與冇牙仔的深刻羈絆，同時探索維京世界的新深度，又透過實景拍攝與尖端特效，讓龍族的存在感前所未有地逼真。狄恩表示：「這是一個關於飛翔、勇氣與自我發現的故事，而真人版將以更震撼的方式呈現這份魔力。」

每個角色都會忠於原著。（《馴龍記》真人版劇照）

2. 黃金陣容演繹四大角色

思噎仔：由新生代演員瑪森泰晤士（Mason Thames）飾演，他完美捕捉角色的脆弱與蛻變。煞刀：謝拉畢拿（Gerard Butler）重磅回歸，以更細膩的演技演繹伯格族長的鐵血與柔情。阿翠：尼科帕克（Nico Parker）賦予這位女戰士智慧與力量，與思噎仔的化學反應令人期待。戈伯：尼克佛洛斯特（Nick Frost）的幽默與溫暖，成為片中的亮點。

電影採用IMAX攝影機拍攝，觀眾將親歷龍背翱翔的震撼視角。（《馴龍記》真人版劇照）

3. 技術革新龍族栩栩如生

冇牙仔的頭部由偶戲師現場操控，能即時回應演員表演，情感流露更自然。至於IMAX®飛翔場景，會採用IMAX攝影機拍攝，觀眾將親歷龍背翱翔的震撼視角。還有火焰特效，結合實景爆破與後製強化，每種龍的噴火特性各異，從岩漿彈到鎂光火焰，細節滿分。

每種龍的噴火特性各異，從岩漿彈到鎂光火焰，細節滿分。（《馴龍記》真人版劇照）

4. 場景與服裝的極致考究

故事中的百格島，將以實景搭建，團隊遠赴挪威、冰島取景，並在北愛爾蘭搭建1:1維京村落，連建築木材都採用日本傳統「燒杉板」工藝處理。去到服裝，一樣不會輕視，花超過4,000件手工服裝，融合維京歷史與奇幻元素。煞刀的盔甲重達40公斤，謝拉畢拿笑稱：「穿它就像每天上健身房！」

花超過4,000件手工服裝，融合維京歷史與奇幻元素。煞刀的盔甲重達40公斤。（《馴龍記》真人版劇照）

5. 音樂與情感的昇華

音樂方面，由奧斯卡配樂大師John Powell再度操刀，保留動畫經典旋律，並加入新父子主題曲：深化思噎仔與煞刀的情感衝突。背後還有96人交響樂團，演奏龍族空戰場面的配樂規模比動畫版擴增40%。