藏海傳｜全數上架內地錄得16億點播　肖戰為一幕地獄式減磅8公斤

由肖戰領銜主演的年度古裝劇《藏海傳》，40集已華麗收官全數上架，劇集以燒腦劇情、電影級製作征服觀眾，「藏海」的復仇之路終極蛻變，以及反派角色的悲情宿命，掀起全網瘋狂熱議。自開播以來，《藏海傳》勢如破竹，熱度及收視都持續飆升，內地平台總播放量直逼16億驚人紀錄，IMDb評分更高達9.1。而總結40集劇情，觀眾都力讚製作有誠意，仲好欣賞主角肖戰為角色的無限付出。

由肖戰領銜主演的年度古裝劇《藏海傳》，40集已華麗收官全數上架，劇集以燒腦劇情、電影級製作征服觀眾。（《藏海傳》劇照）

肖戰為角色提前3個特訓

肖戰為角色付出的極致努力，提前3個月閉關特訓台詞、武術及禮儀，只為完美詮釋藏海隱忍十年的形象。在多場「沐浴戲」及「地面脫困」的精彩片段中，肖戰大秀8塊雕刻般的腹肌，讓觀眾隔住螢幕大叫，這原來是他在短時間內地獄式減重8公斤的成果，可見他的專業！而且，肖戰憑藉驚人的眼神調度功力，面對敵人時隱忍克制，在不知敵友的場合又展現出多層次的心理博弈，將「藏海」在不同陣營間的「戲中戲」演繹得淋漓盡致，連總導演鄭曉龍亦大讚！

肖戰為角色付出的極致努力，提前3個月閉關特訓。（《藏海傳》劇照）

劇中更展現短時間內地獄式減重8公斤的成果。（《藏海傳》劇照）

親身上陣「貼加官」酷刑戲

藏海遭敵人設計入獄，更被施以酷刑「貼加官」——將浸濕的宣紙一層層覆蓋面部直至窒息。就在觀眾沉浸在凝重氣氛，以為藏海終將為復仇付上致命代價的時候，劇情峰迴路轉，揭開一切竟是高明師傅設計，助藏海逃過「面具人」恩公的陷害，讓觀眾終於鬆了一口氣！原來這場極度危險的戲份，肖戰堅持親自上陣演出！他毅然承受被4張厚重濕紙蓋面之刑，難怪當中的掙扎與絕境如此真實，亦為劇集送上令人屏息的畫面及之後的震撼反轉！

酷刑「貼加官」——將浸濕的宣紙一層層覆蓋面部直至窒息。（《藏海傳》劇照）

肖戰堅持親自上陣演出！他毅然承受被4張厚重濕紙蓋面之刑，難怪當中的掙扎與絕境如此真實。（《藏海傳》劇照）

「奴奴荼荼CP」終成眷屬

觀眾最關心的「奴奴荼荼CP」，藏海與香暗荼 (張婧儀 飾)在劇中歷經權謀暗鬥與生死考驗，從相識相知到相愛相守，交織出無數令人心動的情節。這對被網民熱捧為「奴奴荼荼CP」的螢幕情侶，以一文一武的絕佳默契，成功捉住觀眾的心！藏海最終一報血仇，親手手刃三個滅門仇人，最後決定遠離煩囂，攜手一生摯愛隱退江湖，為劇集畫上最圓滿的句點，與香暗荼開啟浪跡天涯的浪漫新篇章，讓觀眾非常感動！

觀眾最關心的「奴奴荼荼CP」，交織出無數令人心動的情節。（《藏海傳》劇照）

恩師之死令全網爆喊

在三位師父中，高明(梁超 飾)一直如慈父般陪伴藏海成長，當藏海大仇得報時，他真心為其欣慰，然而他居然從頭到尾都是趙秉文(田小潔 飾)的暗棋。在身份揭露時，高明還是選擇在生命最後一刻護送藏海離去，藏海在馬車上發現師傅的內情，向外看見他突然吐血倒下，從不可置信的顫抖到撕心裂肺痛哭，肖戰演繹得淋漓盡致，令觀眾一同心痛爆喊！而劇集刻意未正面曝光高明的下落，更引發全網瘋狂猜測會不會是假死伏筆？成為大結局後熱門話題之一。

在身份揭露時，高明還是選擇在生命最後一刻護送藏海離去。（《藏海傳》劇照）

藏海在馬車上發現師傅的內情，向外看見他突然吐血倒下，從不可置信的顫抖到撕心裂肺痛哭，肖戰演繹得淋漓盡致。（《藏海傳》劇照）

神級佈局再現《甄嬛傳》「因果循環」

鄭曉龍導演在前作《甄嬛傳》中的「因果報應」敘事震撼觀眾，至今仍有不少觀眾反覆研究，而今次在《藏海傳》 中鄭曉龍導演再現這份精髓—每個角色的命運不只是藏海的反擊，是他們難逃自身惡行的宿命，每條伏筆皆在結局交織成網，掀起網民抽絲剝繭： 十年前，平津侯為搶奪癸璽，殺蒯氏滿門，卻在十年後因癸璽反遭曹公公圍剿，家破人亡，昔日家族權勢化為灰燼；面具人趙秉文在暗中培養藏海復仇，望以癸璽控制陰兵一統天下，卻最終喪命於自己陰兵之下。在復仇主線背後，鄭曉龍導演以其獨到的敘事手法，將「因果報應」的角色命運刻畫得淋漓盡致，引發觀眾細觀每一個伏線及對白，不少網民都表示劇中無一場戲或對白多餘！