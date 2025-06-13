陳詠燊自爆係歐鎮灝Hater　任《造星》評判︰一定要趕呢條友出去

電影《不赦之罪》正在上映，電影除有影帝黃秋生、蘇王華主演，更是歐鎮灝（George@P1X3L）第一部擔正的電影。電影由兩位新導演林善、譚善揚執導，而《飯戲攻心》系列導演陳詠燊（Sunny）就擔任劇本顧問。今日（13/6）陳詠燊就在個人社交平台發文，更以「我是歐鎮灝George進入娛樂圈的第一個Hater」主題，看似二人過去有不少牙齒痕。

區鎮灝（George@P1X3L）第一部擔正的電影《不赦之罪》正在上畫。（資料相片）

事源陳詠燊身為《不赦之罪》的劇本顧問，拍攝時都有跟George接觸，但原來二人並非首次見面，而是在《全民造星II》的比賽上，當時陳詠燊是99強初選評判，George是參賽者，揀選了唱出《帥到分手》。起初陳詠燊對他印象大好︰「我覺得他頗靚仔，甚至有點陳冠希的感覺。」不過直至開始獻唱，所有幻想都破滅。「我內心真的『嘩！』一聲，嘩！啲歌藝真係….！嘩！啲舞步又真係…！基本上嚇死人。」

《飯戲攻心》系列導演陳詠燊（Sunny）就擔任《不赦之罪》劇本顧問。（大會提供）

為履行贖罪的感覺，戲中George仿傚耶穌行苦路。（《不赦之罪》劇照）

George在校內，即被欺凌的對象。（《不赦之罪》劇照）

歌藝可能是天生，但態度就是後天養成，當George一直在表演，眼見評判要給予四盞紅燈出局之制，George沒有釋出哀求的眼神，反而是在歌曲的結尾用輕藐的語氣，向一班評判說了一句「I don’t care！」呢句說話觸動到陳詠燊︰「我嗰下直頭嬲到上腦，我一定要趕呢條友出去！」陳詠燊雖有趕佢走的決心，但最後有另外兩位評判回心轉意，給了藍燈，於是讓他進入復活區，最後更入到十強，在總決賽當晚獲得第四名，並組成男子組合P1X3L。

George在被淘汰邊緣，都沒有釋出哀求的眼神，反而是在歌曲的結尾用輕藐的語氣，向一班評判說了一句「I don’t care！」呢句說話觸動到陳詠燊。（陳詠燊＠facebook）

陳詠燊︰「我嗰下直頭嬲到上腦，我一定要趕呢條友出去！」（陳詠燊＠facebook）

在陳詠燊眼中，這人就是不夠盡力、恃靚行兇，不尊重舞台，更強調︰「如果第一日踏上舞台就用這種心態，未來很危險！」隨後二人都沒有合作，直至籌拍《不赦之罪》，團隊一直未有男主角人選，直至有人提到到George。「其實我沒有看過他演戲，記憶中只停留在『他很靚仔』，我覺得可能未必太適合，但始終這次我不是導演，一切交給他們決定。」結果電影都拍成了。

到成品出來，陳詠燊第一次看到作品︰「想不到我內心再次真的『嘩！』一聲，不過這次是︰『嘩！得喎！』我知道他經驗一定未夠多，還要對着兩大高手，壓力相當大，但他卻處理得相當之好……可能就是因為他那麼青澀，所以對著資深演員，眼神中剛好帶上一種弱者的膽怯。」

《不赦之罪》講第二次機會，正正跟陳詠燊與George的交往相近。（陳詠燊＠facebook）

更有趣是電影《不赦之罪》是關於「第二次機會」的故事，而這亦正正在George身上出現「當日我不想把George留下來，今日我又全靠他的演出，演活了這齣我很重視的電影。」此外，陳詠燊亦相信每個人都有自己獨一無二的軌道︰「可能當年那個亮起紅燈的場面，是上天給予我們的劇本，好讓今天的這場戲，以至這齣戲變得更精彩。」