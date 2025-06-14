歐陽萬成首個香港棟篤笑開騷　以「Beyoncé式」霸氣彈跳登場

港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）強勢降落紅磡香港體育館，一連五場棟篤笑昨晚開鑼，吸引大批支持者朝聖，還獲城中名人鼎力捧場，包括Jimmy偶像黃子華，還有林青霞、李克勤、古巨基、陳潔靈、金燕玲、蘇施黃、鄧麗欣、湯令山、JW等，其家人當然亦是座上客，Jimmy的爸爸媽媽於謝幕時更一同站上紅館舞台答謝全場觀眾，而首晚更有農夫當嘉賓。

Jimmy O. Yang承諾過自己，若在亞洲開騷，第一站一定要香港，香港舉行的場地一定要紅館，結果一切成真。（Jimmy O. Yang＠IG）

歐陽萬成為保障其他場次觀眾，演出時嚴禁拍攝，只限某幾個時段可攝錄。（Jimmy O. Yang＠IG）

Jimmy O. Yang近年吃香影視圈，去年更榮登劇集《內景唐人街》（Interior Chinatown）當男主角，更接受《香港01》視像訪問，披露當年受黃子華啟發，愛上棟篤笑，亦表示很想返香港演出，結果夢想成真。

內景唐人街｜受黃子華啟蒙 歐陽萬成當美劇男一︰好想返香港表演

歐陽萬成在訪問時，已表示有機會一直要回港開騷。（訪問截圖）

今年，Jimmy O. Yang決定首次踏足亞洲，而他亦曾承諾自己，落亞洲開騷，第一站一定要香港，香港舉行的場地一定要紅館！今次「衣錦還鄉」返回出生地香港表演，為了讓五場紅館騷注入驚喜，他特別加入大量本土元素，並夾雜廣東話令香港觀眾睇得更感親切。當Jimmy O. Yang正式出場，現場響起The Weeknd歌曲《Blinding Lights》，他選擇以「Beyoncé式」霸氣登場，掌聲震撼整個紅館。

Jimmy O. Yang正式出場，現場響起The Weeknd歌曲《Blinding Lights》，他選擇以「Beyoncé式」霸氣登場，掌聲震撼整個紅館。（Jimmy O. Yang＠IG）

Jimmy O. Yang生於香港，曾入讀香港華仁書院，於13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，自畢業後卻放棄高薪厚職，開始了棟篤笑生涯，在美國不同細場演出，Jimmy O. Yang講過是受到黃子華啟發，繼而成為一位棟篤笑演員，他擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。