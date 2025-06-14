歐陽萬成初到美國底褲款式成笑柄　每個成功笑話︰我都要試1000次

港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成），近日返到自己出生地香港，舉行他亞洲區巡迴表演，而一連五場的香港站，亦於昨晚（13/6）假紅館順利舉行。今次返港，Jimmy O. Yang亦有上Do姐（鄭裕玲）的YouTube頻道接受訪問，由細個在香港生活回憶，到移民美國如何踏足荷里活，都一一同大家分享。



歐陽萬成Jimmy O接受Do姐鄭裕玲的訪問。（IG圖片）

香港是Jimmy亞洲區表演的首站。（Jimmy O. Yang@IG圖片）

三角底褲成笑柄

Jimmy O. Yang生於香港，父母是上海人，故他可操流利的上海話及廣東話，曾入讀香港華仁書院，於13歲隨家人移民美國。青少年雖然適應力較強，但去到異地都需要一個適應期，當中亦有鬧出過笑話。事緣第一次在當地上體育堂，要換衣服，Jimmy當刻才發現全班只有自己一個穿三角底褲，這是香港當時最普及的款式，其他人都是穿平腳內褲，而這就成了全班的笑柄。「佢哋笑我仲著三角底褲，然後返到屋企，我同爸爸講可唔可以買美國人穿嘅平腳內褲畀我，細個已經好有自覺性，好想盡快融入當中。

Jimmy第一次在美國上體育堂，才發現全班只有自己一個穿三角底褲。（《The Do Show》影片截圖）

其他人都是穿平腳內褲，而這就成了全班的笑柄。（《The Do Show》影片截圖）

其他人都是穿平腳內褲，而這就成了全班的笑柄。（《The Do Show》影片截圖）

用八達通有靈感

今次返港，雖然要連開五場騷，但Jimmy覺得除了有一節要講廣東話會有壓力，其餘都相當輕鬆︰「因為我逗留了一個月，我當是放假。」從他的IG可見，Jimmy在港期間，有不少人約他食飯，自己亦周圍去，問到可有在香港得到創作靈感？他就說搭地鐵出閘時，會經常留意前面乘客八達通餘額是有多少。「這只是一個想法，未成為笑話，但會寫低去，返去再發展。」

Jimmy在港開足5場，依然一票難求。（Jimmy O. Yang@IG圖片）

Jimmy會以手機記下靈感。（《The Do Show》影片截圖）

Jimmy在香港搭地鐵出閘時，會留意前面乘客八達通餘額是有多少。「這只是一個想法，未成為笑話，但會寫低去，返去再發展。」（《The Do Show》影片截圖）

作為一個棟篤笑表演者，Jimmy堅持所有笑話都要由自己度，因為覺得觀眾不止要看他的表演，還要聽他的想法，他的特色。談到如何創作一個笑話，原來過程都相當艱苦，而他至今仍堅持會去一些小型的棟篤笑表演場地去試反應。「例如你寫十句，有一句觀眾覺得幾好，你又感覺幾好，你拿一句出來再發展十句新的，要不斷去修改不斷啄磨，直至成為一個真正的笑話，所以每條在台上成功的笑話，我都試了1000次。」

每個笑話要不斷啄磨，才成為一個真正的笑話。（《The Do Show》影片截圖）