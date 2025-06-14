不赦之罪｜黃秋生加戲拍檯嚇窒全場　歐鎮灝緊張票房：半夜扎醒睇

香港宗教題材劇情片《不赦之罪》，為香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首部上映劇情長片，由林善、譚善揚執導，黃秋生、蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。《不赦之罪》今日（14日）舉行主演謝票活動，黃秋生率領一眾主演現身，並於活動上接受訪問，分享對電影累積口碑、票房逐漸上升的感想，以及觀眾的回饋。



主演《不赦之罪》的黃秋生、蘇玉華、George歐鎮灝今日為新作謝票，並接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

黃秋生、蘇玉華與歐鎮灝在謝票前接受傳媒訪問，George談到在電影中飾演強姦犯，表示觀眾相當入戲：「大家都好容易將我同阿樂混淆，覺得我係強姦犯！我覺得係好事嚟嘅，大家唔會因為我喺出邊拍綜藝節目仍然代入嗰種狀態，有投入喺劇情裡面。」劇后蘇玉華罕有參與謝票，對觀眾反應尤其深刻：「上個禮拜六日全日呀，忙過返工！謝完票返屋企直頭謝晒！但好值得，見到觀眾身體力行支持、票房一日一日咁上去，都多謝大家支持《不赦之罪》。」

歐鎮灝表示觀眾容易將自己與強姦犯阿樂的角色混淆，表示感謝大家的投入。（葉志明 攝）

明天即將為父親節，黃秋生與主演們謝票日程排滿全日，談到與早前返港的幼子慶祝，他笑言：「父親節係關我事嘅啫，唔關佢哋事嘅！（George可以為爸爸慶祝）係喎！因為我冇呀嘛，我咪諗唔到呢樣嘢囉！（幼子會共度父親節？）去咗旅行呀，佢去咗兩日我咪睇電視睇返夠囉，睇咗套垃圾劇！」

黃秋生透露幼子離港旅遊，未會共度父親節。（葉志明 攝）

George感激陳詠燊讚賞

陳詠燊導演日前於社交媒體撰文盛讚歐鎮灝的成長與進步，George直言榮幸與感激：「我睇到呀！我係感激嘅，因為我同Sunny老師喺《全民造星2》認識，佢睇住我成長，好榮幸佢寫一篇文，希望繼續進步啦！」陳詠燊於文中表示自己原為歐鎮灝的第一位Hater，George亦謙指當時的表演未達水準：「我睇返都覺得自己唔得！嗰陣時太幼稚，對舞台未有一份認知，而家多咗舞台經驗、同兩位兄弟多咗一齊上台，都有做多啲準備。」黃秋生隨即笑言：「最衰係講咗一句I don’t care啫！」歐鎮灝則笑指：「係表演嘅內容嚟啫！」

歐鎮灝表示一句「I don’t care！」只係表演嘅內容。（網上圖片）

陳詠燊導演於社交媒體撰文盛讚歐鎮灝的進步成長，George直言感激，亦坦言當初表演仍然稚嫩。（網上圖片）

《不赦之罪》票房目前正穩步上升，場次亦由起初天地場逐漸增加。對於首部主演電影票房掙扎成長，歐鎮灝坦言開始時略感緊張、更影響睡眠：「我見到大家無論幾夜都會入場支持，謝票嘅時候都見到坐滿晒。對票房絕對有一份緊張。對票房絕對有一份緊張，呢排自己都會半夜扎醒，睇吓個票房、大家對呢套戲嘅意見，又未至於失眠，因為謝票令到我好快進入深層睡眠。」

歐鎮灝自爆半夜扎醒留意票房，對新作上映成績甚為緊張。（葉志明 攝）

黃秋生「加戲」嚇窒歐鎮灝

劇情中，黃秋生與歐鎮灝上演快餐店共膳的橋段，期間突然拍枱、出乎歐鎮灝預料，黃秋生表示：「嗰場戲開頭剪咗，我撞到佢係門口流口水，問佢做乜、佢話好肚餓，所以請佢食漢堡包。」George坦言拍攝當場被秋生嚇窒：「有畀佢嚇親！因為綵排嘅時候冇呢個動作。」至於拍枱動作令全場震動大驚，秋生則笑言：「啲道具黐得唔好啫！」

《不赦之罪》探問宗教命題，黃秋生表示上映後觀看亦另有一番得著：「上映之後我睇到另一個訊息，因為喺宗教上，我相信導演、編劇、演員同剪接開始嘅時候都冇睇到，但係係非常重要嘅訊息。因為牽涉到一種宗教觀點，簡單啲講係犧牲、贖罪嘅羔羊，喺基督教、天主教入面係好重要，甚至係最重要嘅東西！」

黃秋生表示在《不赦之罪》上映後觀映，對宗教意涵另有一番體會。（《不赦之罪》劇照）

蘇玉華罕有參與謝票，對觀眾反應尤其深刻：「上個禮拜六日全日呀，忙過返工！謝完票返屋企直頭謝晒！但好值得。」（葉志明 攝）

黃秋生開玩笑「設伏」問歐鎮灝配樂師名字，George竟秒回：「波多野結衣！」（葉志明 攝）

《不赦之罪》一眾主演於尖沙咀戲院進行謝票，前日本AV女優蒼井空亦來港在同區舉行活動，談到兩位男主演朝聖「蒼老師」的興趣，蘇玉華隨即打趣遞上咪高峰：「咦！咁你揸住啦！」請兩位親自回應！歐鎮灝笑指知道蒼井空：探我識得，但啱啱先知佢嚟咗香港，如果巧遇嘅話都可以嘅。」黃秋生隨即開玩笑設「陷阱」表示：「波多野⋯⋯我哋個配樂叫咩名話？」誰知George竟零秒回答：「波多野結衣！」引起全場大笑！歐鎮灝得悉口誤後尷尬笑指：「波多野裕介！唔好意思！」黃秋生則笑言：「好正常！後生仔！唔需要怕醜！」