歐陽萬成棟篤笑被指唔講廣東話冇誠意 網民反撐：學好啲英文先睇

港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）強勢襲港於紅磡香港體育館舉行一連五場棟篤笑《Jimmy O Yang Live in Hong Kong》，掀起搶飛熱潮一票難求。棟篤笑吸引了城中名人鼎力捧場，包括Jimmy偶像黃子華、林青霞、李克勤、古巨基等。不過有網民在threads出Post表示不滿演出內容以英語為主，而意見卻現兩極化。

歐陽萬成在香港紅館舉行的棟篤笑一票難求。（IG圖片）

棟篤笑吸引了城中名人鼎力捧場。（IG圖片）

現年38歲的Jimmy憑美劇《Silicon Valley》、電影《我的超豪男友》等作品而為人熟悉，其後憑棟篤笑紅遍國際，在IG坐擁246萬粉絲。雖然是美籍華裔演員，但Jimmy於香港出生及長大，曾就讀名校香港華仁書院，背景令港人感親切。今次首次在紅館開騷，對Jimmy來說都是一個重要里程碑，然而語言安排及內容設計卻引起網民熱議。

有網民在threads出post批Jimmy在棟篤笑中唔講廣東話冇誠意。（threads）

有網民在threads出post表達不滿，並指：「頭先啱啱睇完歐陽萬成，都唔知佢噏乜，淨係聽得明少少，￼好心佢嚟香港就準備多啲廣東話啦，一啲誠意都冇。我同成班friend幾經辛苦先搶到飛，點知入到去全部講英文，我哋成班睇完都拗晒頭，但係又要扮明，人哋笑自己又跟住笑，好辛苦，有冇人明？🥹」。該帖文隨即引起網民轉載及評論。

其實海報的下方有寫明「English, seasoned with Cantonese」（英語為主，夾雜廣東話）。（海報）

大批網民看到帖文後，幾乎都一面倒力撐Jimmy，更指海報明明都寫上「English, seasoned with Cantonese」（英語為主，夾雜廣東話），亦有網民表示：「唔怪得買唔到飛」、「原來就係你同你啲friend令到啲聽得明嘅人買唔到飛」、「又一次證明香港人淨係識跟風…」、「你班X樣連字都未X識睇… 人地講英文架！X碌！」、「原來香港咁多好似你呢啲咁嘅傻X」、「好心你啦 明知歐陽萬成來香港開show 學好d英文吖嘛，一d誠意都無」、「你地唔識聽英文咋？」、「學好d英文啦， 係度怪人地」、「唔係唔想講廣東話，人哋喺美國大」、「學好啲英文先睇」。

另外，有觀眾反映部分笑點與港人日常生活欠缺共鳴，例如提及香港無法使用的Tiktok及近期Jimmy非常活躍的小紅書。Jimmy問到在場觀眾可有使用時，場內反應冷淡，亦沒有人get到笑點：「10%英文聽唔明，10% get唔到個笑點，尤其是Tiktok 小红書」、「講小紅書好odd（奇怪）」、「講小紅書，全場靜晒」。