港產荷里活男星猛料父親獲劉嘉玲集郵 退休金融顧問入行拍美劇

港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）近日重返出生地香港，在紅館舉行一連五場棟篤笑《Jimmy O Yang Live in Hong Kong》，獲多位圈中名人入場支持。連日來歐陽萬成的爸爸亦非常受歡迎，更獲大批粉絲集郵，就連影后劉嘉玲都有合照。

Jimmy O. Yang近日重返出生地香港，在紅館舉行一連五場棟篤笑。（IG圖片）

棟篤笑一票難求。（IG圖片）

劉嘉玲都有撐場！（IG圖片）

仲有Jimmy偶像黃子華！（IG圖片）

現年38歲的Jimmy憑美劇《矽谷群英》（Silicon Valley）、電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）等作品而為人熟悉，其後憑棟篤笑紅遍國際，在IG坐擁246萬粉絲。雖然是美籍華裔演員，但Jimmy於香港出生及長大，曾就讀名校香港華仁書院。由於熱愛棟篤笑及演戲，Jimmy放棄金融業的高薪厚職入行發展。Jimmy其實是上海商人張逸雲的後代，因此上海話流利，其外公曾與化工專家吳蘊初共同創辦天廚味精廠，被稱為「味精大王」。

Jimmy的父母都有現身。（IG圖片）

劉嘉玲都有同Jimmy父親Richard合照。(IG圖片)

Jimmy日前在Do姐（鄭裕玲）的YouTube頻道透露，移民美國初期住在比華利山，用外公的地址才能入讀比華利山高中，其後再搬去比華利山最旁邊最平的公寓。他透露當年於聖地牙哥加利福尼亞大學經濟學系畢業後，當時父親歐陽少均已為他安排好工作：「因為我阿爸以前喺美林證券、花旗美邦任職金融顧問，佢幫我喺花旗美邦比華利山嘅分行搵咗個實習職位，佢哋都想請我，佢話我讀好大學，嚟搵佢哋會畀份工我，好好嘅工作，好大嘅公司。不過我唔做，我做棟篤笑。」不過對於Jimmy放棄高薪厚職，歐陽少均曾一度非常不滿，就連兒子的演出都不感興趣，直至Jimmy成得到HBO的6年美劇合約，歐陽少均才不再擔心兒子的前程。

Jimmy父親近年到處試鏡入行拍戲。（IG圖片）

歐陽少均更參演了兩季Apple TV+美劇《太空部隊》（Space Force）。（IG圖片）

其實同樣喜愛藝術及創作的歐陽少均近年到處試鏡入行拍戲，曾參演在Apple TV+美劇《太空部隊》（Space Force）。Jimmy指爸爸其實很有表演慾，以前看電影都有獨特的見解，「可能佢以前6、70年代冇機會畀佢做演員，但見到自己個仔做得OK，原來係可行嘅，於是就去試鏡。佢真係幾有天份，幾搞笑。」歐陽少均近年更開始IG及進駐小紅書，而Jimmy在香港舉行棟篤笑，有大批粉絲都爭相與歐陽少均合照。

歐陽少均人氣極高！（IG圖片）

大批粉絲爭相合照。（IG圖片）