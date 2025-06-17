《寒戰1994》首15秒宣傳片曝光　披露「寒戰」下仲有秘密行動代號

由金像導演梁樂民執導的香港史上最賣座警匪電影，兩集累積破一億港元票房的《寒戰》系列強勢回歸，新作《寒戰1994》第一條15秒宣傳片首度曝光！繼早前在康城電影場刊中，首張概念海報亮相後，在今屆「上海國際電影節2025」場內播放了一條15秒宣傳片，一把隱約像吳彥祖口音的聲線，語重深長的說出一段關鍵說話。



早前公開的先導海報，未見演員造型，而這相信是吳彥祖。（《寒戰1994》海報）

短片看似未見有吳彥祖正面出現。（《寒戰1994》影片截圖）

但其實在這一幕，Zoom in就見到係佢。（《寒戰1994》影片截圖）

在最新的曝光影片，一位身穿禮服的男士於一個晚宴上，對著在場同樣穿上劃一禮服的同僚手足（其中左方前端正正是劉俊謙），向眾人講話：「各位同事，我希望最高行動代號，不會在我任內出現。」而這把聲音，聽得出就是吳彥祖。影片背後同時出現《寒戰》當年的經典對白「非常時期 非常方法」，還有李文彬（總警司，系列中梁家輝角色）門牌、英國秘密情報局的徽號、黑社會拜關帝儀式、警車出動場面等，最後以「寒戰」為最高行動代號的檔案文件曝光。

在最新的曝光影片，一位身穿禮服的男士於一個晚宴上，對著在場同樣穿上劃一禮服的同僚手足講話，而左方前端的正是劉俊謙。（《寒戰1994》影片截圖）

影片背後同時出現《寒戰》當年的經典對白「非常時期 非常方法」。（《寒戰1994》影片截圖）

影片背後同時出現《寒戰》當年的經典對白「非常時期 非常方法」。（《寒戰1994》影片截圖）

而這畫面，更披露除了「寒戰」這個代號，仲見面到另兩外個代號，分別是「鐵雨」和「極道」，而此刻，劉俊謙亦開聲了，他說出行動代號「寒戰」兩個字，接著畫面曝現了《寒戰1994》戲名，為電影逐一揭開神秘面紗，讓大家更為期待。

除了「寒戰」這個代號，隱約仲見到另兩外個化號，分別是「鐵雨」和「極道」。（《寒戰1994》影片截圖）

黑社會拜關帝儀式的場面，也在片中出現。（《寒戰1994》影片截圖）

安樂電影並同時公布即將上映《寒戰》前傳二部曲 —《寒戰1994》及《寒戰1995》，展開連番戰幕。近年港產片少有一口氣投資連拍兩集，可見安樂電影對《寒戰》前傳系列信心十足。導演梁樂民亦解釋開拍兩集《寒戰》前傳系列的原因：「當江老闆（安樂電影公司老闆江志強）問我如果重拾這個寒戰系列，拍前傳會拍什麼時，我告訴江老闆其實在構思第一集時已有前傳的脈絡，我記得第一集戲中的廉政公署高級調查主任，質問當時的警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）時，已經道出了當年的O記主管李文彬在1995年，利用一個非常完美的臥底計劃，成功瓦解一個黑社會字頭…… 這就是我們開始《寒戰》前傳的起點，不過今次故事不局限於黑社會及香港警隊高層的權鬥。今以90年代眾多富商被綁架的其中一個傳聞作為點子，牽引出社會中各方陣營及最高權力核心的矛盾，包括：富豪、黑社會、香港警隊等，他們怎樣面對3年之後回歸的大時代？如何尋找一個平衡點，去爭取自己的最大利益？這個就是我們《寒戰1994》及《寒戰1995》的故事起點。」

到底劉俊謙係咪飾演郭富城戲中角色劉傑輝。（《寒戰》劇照）

第一集入面，飾演廉政公署高級調查主任李治廷，曾質問當時的警務處副處長李文彬（梁家輝 飾），已經道出了當年的O記主管李文彬在1995年，利用一個非常完美的臥底計劃，成功瓦解一個黑社會字頭。（《寒戰》劇照）

而作為《寒戰》系列的幕後主腦，江志強亦解釋了為何十年後才重啟這個系列。他逐一解構：「《寒戰》這個系列是我跟導演梁樂民於十多年前一起開發的電影，拍完《寒戰2》後，我跟導演說，在還未想到續集點子前，不如先放下這個項目，拍另一個我一直想拍的人物傳記故事—《梅艷芳》，而籌備期間我跟導演一直思考，如果再拍《寒戰》這個系列，應該拍什麼角度才可更有突破及帶給觀眾新鮮感，直至想到一個突破點才決定開拍。我們拍攝《寒戰》新一集，要給觀眾全新的視點，所以我們決定將時間軸由2012推前到回歸前2-3年。 1994及1995年對香港來說是極具標致性的年代，在這個時期，不同階層、不同背景的人，面對回歸都有不同想法，所以《寒戰》警隊有他們內部的矛盾，商界有商界的部署，黑社會又如何爭取自己的權益，有錢家族又有家族權力上的暗湧，甚至英國政府亦有他們的盤算…… 一個如此特別又複雜的年代，各方勢力的角力，將會成為這部電影的特色，希望帶給觀眾耳目一新的觀感。」