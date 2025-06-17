24歲男偶像剃光頭扮盲難認出　章子怡高度評價：他是特別好的榜樣

內地人氣男團TFBOYS成員易烊千璽除了音樂事業做得有聲有色之外，近年其在影視圈的成績亦非常亮眼。而其有份參與的電影《醬園弄》即將上映，近日就連同多位主演出席在上海舉行的路演宣傳，女主角章子怡更對他在片中的突破性表演作出高度評價。

《醬園弄》即將上映。（《醬園弄》微博圖片）

作為人氣偶像，易烊千璽完全沒有包袱，在多部影視作品中挑戰自我，完全顛覆了以往的印象。就好像去年推出的電影《小小的我》，他飾演一位患有腦癱的男孩，演繹難度非常之高，無論在肢體動作還是內心戲，他完全表現出人物特徵，演技大受好評，就連林保怡都大讚他很有才華。

易烊千璽在電影《小小的我》中飾演一位患有腦癱的男孩。（微博圖片）

易烊千璽在《醬園弄》中飾演盲人。（微博圖片）

而在電影《醬園弄》中，他挑戰盲人角色宋瞎子，其為角色不介意剃光頭，甚至刻意地調整了演出體態，完全隱藏了個人特質，將角色內心世界表現得淋漓盡致，有不少粉絲都難以認出是他，章子怡亦不例外。對於，易烊千璽的表現，她更是高度大讚：「我一直在讚美千璽，他是一個特別好的榜樣，我們這個戲裡千璽是非常重要的這個線索，他到現場我是完全沒有認出來，千璽在哪呢？他為這個角色下了很多的功夫，無論是形象上的還有他對於台詞上的處理，他的那個聲調都提高了幾個八度。」由此可見，他真誠對待每一個角色，成功絕對是有原因的。

章子怡大讚易烊千璽。（《醬園弄》微博圖片）