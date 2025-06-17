F1︱畢彼特激罕拖新女友曬恩愛　咸美頓率一級方程式車手全員列陣

荷里活賽車動作電影《F1》，由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinki執導，畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，電影將於6月26日在香港上映！《F1》以地表極限速度賽車一級方程式為題材，以荷里活最極致真實拍攝手法向觀眾呈現，電影在美國紐約當地時間今日（17日）舉行首映禮，畢彼特與咸美頓領軍出席，更邀請其他現役一級方程式車手等嘉賓亮相，陣容鼎盛！

《F1》電影監製咸美頓與畢彼特、Damson Idris一同亮相紐約首映禮。（視覺中國）

咸美頓為《F1》電影監製，畢彼特則飾演一位過氣車手。（視覺中國）

《F1》電影得到七屆一級方程式世界冠軍、現役法拉利車隊車手咸美頓擔任監製。（視覺中國）

《F1》男主角畢彼特今日亮相首映禮，除了與其他主演一同合照，更激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！據指，畢彼特絕少與女友同場，雖然已拍拖超過一年，但甚少合體於公開場合現身，是次陪伴畢彼特一同出席首映，亦賣力以性感打扮登場，畢彼特亦拖實女友讓傳媒拍照，非常甜密！

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

在一眾演員以外，《F1》首映禮最觸目嘉賓莫過於在監製咸美頓領軍下，一眾出席支持電影的現役一級方程式賽車手與領隊。咸美頓現役法拉利車隊，超靚仔隊友Charles Leclerc、領隊Frédéric Vasseur應邀到場，同場亦包括咸美頓曾效力的平治車隊前隊友George Russell、領隊Toto Wolff，紅牛車隊車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）及領隊Christian Horner，Alpine車隊車手Pierre Gasly、Williams車隊車手Carlos Sainz與Alex Albon、麥拿倫車隊車手Lando Norris及Sauber車隊Nico Hülkenberg等，幾乎令一級方程式車手全員列陣！

咸美頓為七屆一級方程式世界冠軍，在車壇地位超然，自然請到一眾現役車手到《F1》首映禮撐場！（視覺國）

咸美頓現役法拉利車隊，超靚仔隊友Charles Leclerc應邀出席首映！（視覺中國）

咸美頓現役法拉利車隊，應邀出席《F1》首映禮的嘉賓包括超靚仔隊友Charles Leclerc及領隊Frédéric Vasseur！

咸美頓曾效力的平治車隊，前隊友George Russell應邀出席首映！（視覺中國）

同場亦包括咸美頓曾效力的平治車隊，領隊Toto Wolff應邀出席首映！（視覺中國）

紅牛車隊車手角田裕毅亦應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）

紅牛車隊車手角田裕毅及領隊Christian Horner應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）

Alpine車隊車手Pierre Gasly應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）

Williams車隊車手Carlos Sainz應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）