F1︱畢彼特激罕拖新女友曬恩愛　咸美頓率一級方程式車手全員列陣

撰文：莫匡堯
出版：更新：

荷里活賽車動作電影《F1》，由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinki執導，畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，電影將於6月26日在香港上映！《F1》以地表極限速度賽車一級方程式為題材，以荷里活最極致真實拍攝手法向觀眾呈現，電影在美國紐約當地時間今日（17日）舉行首映禮，畢彼特與咸美頓領軍出席，更邀請其他現役一級方程式車手等嘉賓亮相，陣容鼎盛！

《F1》電影監製咸美頓與畢彼特、Damson Idris一同亮相紐約首映禮。（視覺中國）
咸美頓為《F1》電影監製，畢彼特則飾演一位過氣車手。（視覺中國）
《F1》電影得到七屆一級方程式世界冠軍、現役法拉利車隊車手咸美頓擔任監製。（視覺中國）

《F1》男主角畢彼特今日亮相首映禮，除了與其他主演一同合照，更激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！據指，畢彼特絕少與女友同場，雖然已拍拖超過一年，但甚少合體於公開場合現身，是次陪伴畢彼特一同出席首映，亦賣力以性感打扮登場，畢彼特亦拖實女友讓傳媒拍照，非常甜密！

畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）
畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）
畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）
畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）
畢彼特激罕拖實女友Ines de Ramon亮相，引起全場轟動！（視覺中國）

在一眾演員以外，《F1》首映禮最觸目嘉賓莫過於在監製咸美頓領軍下，一眾出席支持電影的現役一級方程式賽車手與領隊。咸美頓現役法拉利車隊，超靚仔隊友Charles Leclerc、領隊Frédéric Vasseur應邀到場，同場亦包括咸美頓曾效力的平治車隊前隊友George Russell、領隊Toto Wolff，紅牛車隊車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）及領隊Christian Horner，Alpine車隊車手Pierre Gasly、Williams車隊車手Carlos Sainz與Alex Albon、麥拿倫車隊車手Lando Norris及Sauber車隊Nico Hülkenberg等，幾乎令一級方程式車手全員列陣！

咸美頓為七屆一級方程式世界冠軍，在車壇地位超然，自然請到一眾現役車手到《F1》首映禮撐場！（視覺國）
咸美頓現役法拉利車隊，超靚仔隊友Charles Leclerc應邀出席首映！（視覺中國）
咸美頓現役法拉利車隊，應邀出席《F1》首映禮的嘉賓包括超靚仔隊友Charles Leclerc及領隊Frédéric Vasseur！
咸美頓曾效力的平治車隊，前隊友George Russell應邀出席首映！（視覺中國）
同場亦包括咸美頓曾效力的平治車隊，領隊Toto Wolff應邀出席首映！（視覺中國）
紅牛車隊車手角田裕毅亦應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）
紅牛車隊車手角田裕毅及領隊Christian Horner應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）
Alpine車隊車手Pierre Gasly應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）
Williams車隊車手Carlos Sainz應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）
Sauber車隊Nico Hülkenberg應邀出席《F1》首映禮！（視覺中國）
電影
電影消息
Brad Pitt畢彼特
咸美頓