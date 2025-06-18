鄭浩南憶大富豪取景200部戲　回應疑戀情曝光：辣到手指燶籮柚𤓓

香港父子情拳擊電影《拼命三郎》，由陳大利執導，譚耀文、林家熙、鄭浩南、「細貓」應智越、姚樂怡及袁富華主演。《拼命三郎》今日舉行首映禮劇情中飾演拳擊對手的林家熙與細貓，擺出對戰動作、氣勢十足似拳手過磅；鄭浩南罕有現身，以一身全白西裝亮相、身型依舊健碩；多年未有參演電影的姚樂怡，成為人母後身型保養得宜，以露腰裝登場腰線非常苗條！

譚耀文、鄭浩南、林家熙、應智越、姚樂怡及袁富華主演的《拼命三郎》今日（17日）舉行首映禮。（葉志明 攝）

《拼命三郎》由譚耀文主演。（葉志明 攝）

鄭浩南以一身全白西裝亮相《拼命三郎》首映禮，身型Fit到爆！（葉志明 攝）

姚樂怡以露腰造型亮相《拼命三郎》首映禮，身型苗條纖瘦、絲毫不似一孩之母！（葉志明 攝）

林家熙與應智越於《拼命三郎》首映禮擺出對戰的姿勢，十足拳手過磅現場！（葉志明 攝）

林家熙與應智越於《拼命三郎》首映禮擺出對戰的姿勢，十足拳手過磅現場！（葉志明 攝）

譚耀文與鄭浩南於首映禮上接受訪問，浩南哥一開始便語出驚人，對譚哥表示：「大富豪重新開幕，仲要喺返同一個地方，你感覺係點？」譚耀文笑言昔日在大富豪拍攝不少電影，更自爆：「有啲仲要係喺門口偷拍，影我哋落車呀、扮係入去！」一直來回加拿大與香港等地的鄭浩南，則表示日前回港留意到新聞報道：「好大件事㗎！間『大有錢佬』酒吧喺原址開業，下晝已經幾百人去到，好墟冚喎！」他笑言昔日港產片最少有200部在該夜總會取景拍攝，但亦留意到場地轉型的消息，開玩笑問譚耀文：「你個仔生日、會唔會喺嗰到開生日會先？」

譚耀文與鄭浩南於《拼命三郎》首映上接受訪問，浩南哥語出驚人、一開始便大談大富豪重開的城中熱話！（葉志明 攝）

談到罕有接拍港產片，鄭浩南表示就算現在較活躍時期年長，仍不怕辛苦：「拍戲永遠都唔辛苦！2025年仲有工開、梗係開心啦！以前拍戲早班夜班、24小時接4組戲，以前先辛苦、依家就係開心！」經常來往加拿大與香港的鄭浩南，表示未必能出席謝票場，需要回家照顧父母。至於日前的父親節，鄭浩南則笑言有聯絡女兒：「要提個女係父親節、先有一句『父親節快樂』！我哋一年先見到幾次，兩個地方時間調轉晒！依家個女讀緊大學二年班，讀政治、新聞仲有法律，遲啲返香港實搵唔到食！」

鄭浩南表示需要回加拿大照顧父母，未能抽空出席謝票活動。（葉志明 攝）

鄭浩南曾兩度離婚，早前卻被發現與女性友人同行，疑似有新戀情蜜運當中！然而鄭浩南被問及感情狀況時，隨即耍手擰頭：「感情咪搞喇！辣到手指燶、籮柚又𤓓，唔好搞喇！」