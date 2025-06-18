前三級片女星曬雪白香肩絕對領域　怪奇「高炒」角度上圍深不見底

41歲息影港產三級片女神雷凱欣，曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》及《禁室培慾之愛的俘虜》等情色電影，在一脫成名後不久便急流勇退，下嫁富商老公陳智聰，並於2017年誕下兒子，成為賢妻良母。雷凱欣雖然成為少奶奶後息影多年，就算成為一孩之母身材仍保養得宜，勤於練習跳舞、打網球及瑜伽等運動，每次在社交媒體更新近況或出席跳舞比賽等公開活動，樣貌身材仍讓外界稱羨！

觀眾應該對雷凱欣的三級片作品印象深刻。（雷凱欣IG圖片）

觀眾應該對雷凱欣的三級片作品印象深刻。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣主演的《3d肉蒲團之極樂寶鑑》，當年演出令影迷極度深刻！（主演《3d肉蒲團之極樂寶鑑》劇照）

而最後一部就是2011年上映的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，集合藍燕、雷凱欣、原紗央莉及周防雪子等中、港、日女演員。（電影海報）

雷凱欣日前於社交媒體分享一系列舞蹈表演造型照，以全黑背心短裙上陣，大曬雪白香肩與大腿「絕對領域」，相當火辣誘人！雷凱欣以該造型在天后電車站附近拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！

雷凱欣在電車站拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣在電車站拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣在電車站拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣在電車站拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣在電車站拍攝靚相，側身蹲下的曲線盡顯腰線與大腿緊緻度！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣更在一台飲品售賣機前，以怪奇「高炒」角度拍攝，展露豐滿的上圍，吸引不少網民放大仔細研究！

雷凱欣以怪奇「高炒」角度拍攝，展露豐滿的上圍。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣以怪奇「高炒」角度拍攝，展露豐滿的上圍。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣以怪奇「高炒」角度拍攝，展露豐滿的上圍。（雷凱欣IG圖片）

即睇更多雷凱欣靚相！

雷凱欣入行時已經走性感路線。（視覺中國）

雷凱欣曾出Post話自己身材走樣，但睇相都唔覺。（IG圖片）

雷凱欣當年走性感路線。（IG圖片）

雷凱欣的水着美照。(ig圖片)

雷凱欣於社交媒體分享近日跳舞Show的花絮相片。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣曬出跳舞造型相片，露出纖腰絲毫沒有贅肉。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣的身材絲毫不似一孩之母！（雷凱欣IG圖片）