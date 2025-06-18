拼命三郎｜姚樂怡Fit爆露腰亮相首映　袁富華戲中表白致戲外結婚?

香港父子情拳擊電影《拼命三郎》，由陳大利執導，譚耀文、林家熙、鄭浩南、「細貓」應智越、姚樂怡及袁富華主演。《拼命三郎》今日舉行首映禮劇情中飾演拳擊對手的林家熙與細貓，擺出對戰動作、氣勢十足似拳手過磅；鄭浩南罕有現身，以一身全白西裝亮相、身型依舊健碩；多年未有參演電影的姚樂怡，成為人母後身型仍然Fit到爆，以露腰裝登場腰線非常苗條！

譚耀文、鄭浩南、林家熙、應智越、姚樂怡及袁富華主演的《拼命三郎》今日（17日）舉行首映禮。（葉志明 攝）

《拼命三郎》由譚耀文主演。（葉志明 攝）

鄭浩南以一身全白西裝亮相《拼命三郎》首映禮，身型Fit到爆！（葉志明 攝）

姚樂怡以露腰造型亮相《拼命三郎》首映禮，身型苗條纖瘦、絲毫不似一孩之母！（葉志明 攝）

林家熙與應智越於《拼命三郎》首映禮擺出對戰的姿勢，十足拳手過磅現場！（葉志明 攝）

林家熙與應智越於《拼命三郎》首映禮擺出對戰的姿勢，十足拳手過磅現場！（葉志明 攝）

《拼命三郎》另外兩位少年男主角林家熙與「細貓」應智越，於首映禮接受傳媒訪問期間，大談為新作操練時的辛酸，Locker表示用三星期時間操肌，直言跟隨拳手套路訓練非常難熬，拍攝期間更要：「前兩日要開始脫水，完全唔可以飲水！」表示按健美選手的方法保持身型，時間卻更長：「拍戲係適應唔到㗎！拍到頭暈又躁底！」細貓亦補充指：「佢仲要通咗一晚頂之後再拍幾日，佢辛苦好多！」但其實謙虛的細貓亦落足功夫訓練，劇組更邀請擁有泰拳拳王資格的選手與他們模擬拳賽：「我畀佢打中一拳，即刻暈低，全部都係星星！」

林家熙與應智越在首映禮上接受訪問，細貓透露拍攝前訓練竟被拳王打暈！（葉志明 攝）

結婚生子後淡出影視圈的姚樂怡，於《拼命三郎》裡飾演林家熙的母親，與袁富華則為夫妻檔，樂怡透露拍攝首日，便迎來從影首次長鏡頭拍攝，坦言要適應鏡頭運動與燈光，相當緊張：「第一日就同阿譚拍咁嘅鏡頭，事前排咗好多好多次！」至於重新亮相大銀幕，會否邀請女兒同框合作，樂怡則表示：「佢以前冇咁怕醜、依家學識怕醜！廣告嘅話可以嘅，如果有卡通片可以配音，佢就可以睇！」樂怡亦表示女兒熱愛跳Hip-hop舞蹈，經常為拖延睡覺時間、嚷著要為母親表演！

姚樂怡與袁富華受訪時，透多年未拍戲、第一日便拍長鏡頭令自己非常緊張！（葉志明 攝）

姚樂怡近年甚少參與幕前工作，仍然非常靚女、身型苗條纖瘦！（葉志明 攝）

袁富華在《拼命三郎》裡與姚樂怡飾演夫妻，卻透露竟要向演老婆的樂怡表白，留下懸念待觀眾入場發現，更笑言拍攝時尚未新婚，或許讓他意識到要拉埋天窗：「我結咗婚兩年幾咋嘛，拍呢套戲嗰時都未結，可能因為咁所以覺得，好似係時候要娶咗做老婆！」