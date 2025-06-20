許恩怡成功帶爸爸率先睇新作　梁雍婷考車牌有秘技︰我係聲音導航

由亞洲電影大獎學院主辦的《國際電影創作營2025》，今日（20/6）舉行記招，並正式接受報名，入圍者可以在9月到澳門金沙參與創作營，而勝出的8位更可獲30萬製作費，將自己的劇本拍攝成一條長15至25分鐘的影片。記招上，新晉演員梁雍婷及許欣怡亦有到場支持。

由亞洲電影大獎學院主辦的《國際電影創作營2025》，今日（20/6）舉行記招，並正式接受報名。（許育民 攝）

電影學院表演系畢業的梁雍婷，讀書時都不時做短片功課，除了幕前亦參與不少幕後工作。（許育民 攝）

畢業於香港浸會大學電影學院表演系的梁雍婷，讀書時都不時做短片功課，除了幕前亦參與不少幕後工作。「正正參與完幕後，覺得好辛苦，當時大部分時間要擔任製片，要管理很多事情，所以最終才決定要做幕前。我連做攝影師對焦都有問題，所以都係比較喜歡做幕前。」相反許恩怡就未有拍攝過短片，只參與過MV及電影，但就一直想做攝影師，「因為我第一部電影的攝影師是女生，我覺得好有型，MV或電影我都想拍。」

知道今次獎金有30萬做製作費，不少人都大呼闊綽，不過作為過來人的梁雍婷就覺得要視乎拍甚麼題材。「好多天馬行空的想法是需要一定資金去做，所以好因應個故事是怎樣講。」聲音導航，好望前望後，綠燈黃燈繼續，前面有人要停低。考官都呆了，平時師傅是叫我收聲，

最近梁雍婷就完成其中一單「人生大事」，成功考獲車牌︰「去到呢個年紀，唔識揸車會好麻煩，之前拍《緣路山旮旯》要扮駕車，現在就可以真駕駛。不過唔考過車都唔知自己原來咁怕考試，嚟緊仲想考埋電單車，都係方便拍攝。我考車牌時自己好似聲音導航咁，會講要注意事項，好似要望前望後，綠燈黃燈，前面有人要停低。考官都聽到呆咗，平時師傅係會叫我收聲。」至於有車牌，日常就可以帶狗狗周圍去，「我啲狗好鍾意坐車，之前樓下商場有車展，佢哋已經好想坐上去。」

父親節當日，許恩怡成功呃爸爸入場睇自己新作優先場。（許育民 攝）

最近梁雍婷就完成其中一單「人生大事」，成功考獲車牌。（許育民 攝）

至於許恩怡，下個月將要跟鄭伊健去紐約出席影展並領取亞洲新星獎，自己覺得好驚訝，「想不到會有獎，好榮幸又好感恩可以用香港演員身份出席。」上星期父親節，許恩怡出席《無名指》優先場宣傳，原來當日自己爸爸都有到場支持。「當日父親節，佢唔知我同媽媽帶佢去睇戲，淨係同佢講3點至6點要出去，佢仲問我去邊，係咪可以著短褲、波鞋？」至於看後，爸爸有冇咩評語呢？「佢話好好睇，我見應該有喊，有少少眼濕濕，不過佢冇講。」許恩怡說。