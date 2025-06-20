盧鎮業初任監製拍國際影星　林耀聲新戲做運動員︰怕腳傷影響拍攝

由亞洲電影大獎學院主辦的《國際電影創作營2025》，今日（20/6）舉行記招，並正式接受報名，入圍者可以在9月到澳門金沙參與創作營，而勝出的8位更可獲30萬製作費，將自己的劇本拍攝成一條長15至25分鐘的影片。記招上，新晉演員林耀聲及盧鎮業亦有到場支持。



新晉演員林耀聲及盧鎮業亦有到場支持《國際電影創作營2025》。（許育民 攝）

兩位都拍過不少短片，亦是在拍短片時互相認識，盧鎮業更當過不少幕後工作，不過近年就重當幕前︰「因為你會好睇到時間的流逝，去到某個年紀你不可以再買某類戲，演某類角色。」當盧鎮業得知今次得獎者可獲30萬製作現金獎，他笑言自己於2011年參加鮮浪潮，只得4萬。「幫手拍的都預咗冇糧出，如果而家就可以畀到少少薪水或車馬費，都好重要，是一份尊重。」

盧鎮業記起2011年參加鮮浪潮，短片製作費只得4萬。（許育民 攝）

而今次令盧鎮業最開心，是可以自薦擔任監製一角，執導幾位國際影星。話說第18屆亞洲電影大獎，找來四位青年大使，包括《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、《關於我和鬼變成家人的那件事》台灣演員林柏宏、《年少日記》香港演員盧鎮業及《Drive My Car》日本演員岡田將生（OKADA Masaki）。盧鎮業覺得難得有這機會，單單在港出席活動太可惜，所以自薦想為大會拍一條短片。

大會播出由四位青年大使主演的短片，包括泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、台灣演員林柏宏、香港演員盧鎮業及日本演員岡田將生（OKADA Masaki）。（許育民 攝）

盧鎮業︰「其實時間好緊逼，就算有一日時間，各自都有不同工作，所以要拍攝都要在故事上，製作上不停遷就，結果真的拍到。最後一幕，我們四人於尖沙咀某處聚在一起，因為有粉絲收到風，幾位演員要暱埋，而現場幾位又有各自翻譯，現場大家分別要講廣東話、英文、國語、泰文、日文，我就要副導演上身，協助翻譯及處理製作事宜。」雖然過程艱巨，但都非常開心。

林耀聲去年上映的電影有《武替道》，飾演年輕的董瑋。（《武替道》劇照）

至於林耀聲，最近他轉投新經理人，簽了陳詠燊導演，而8月亦即將有新戲開，是一部運動電影，至於那種運動就未能透露，不過早前林耀聲就因為踢波，弄傷十字韌帶，都擔心康復進度影響拍攝。「套戲8月開拍，現在都好了六成，要加速做物理治療。」