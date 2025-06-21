拼命三郎｜開畫預售差「綠油油」　導演陳大利︰不期望有奇蹟出現

香港電影《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）主演，今日（6月21日）正式公映。 導演陳大利昨晚在自己的社交平台出文，附上大批一片「綠油油」（代表座位未賣出）的座位表圖，表示開畫預售不理想，情況不妙。《香港01》致電陳大利詢問情況，但他強調這不是要「告急」或打「慘情牌」，而是想藉此做一個社會實驗。「在口碑叫好下獲得不少like表示心意，但會否身體力行入場呢？」陳大利說。

譚耀文於《拼命三郎》裡飾演一位過氣大佬。（《拼命三郎》電影劇照）

電影《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導。（資料相片）

「不是情感勒索」

《拼命三郎》導演陳大利昨晚在社交平台發文，表示早前舉行多場優先場，獲得不錯口碑，令自己十分感動，但直至開畫前一晚，便看到預售並不理想，更難說後天（星期日）的情況。「我不介意展示一片『綠油油』的預售情況。但，别誤會我是求人，也不是發怨氣，更不是情感勒索。」其實陳大利是想藉著電影，對市場做一次實驗。「我只代表我自己，及以編劇導演這身份代表《拼命三郎》這電影，進行一次我個人的『本土電影社會實驗』，讓我了解後疫情的此刻香港，本土電影在本土市場還能否有得做？或如何做？」

導演陳大利昨晚在社交平台發文，表示早前舉行多場優先場，獲得不錯口碑，令自己十分感動，但直至開畫前一晚，便看到預售並不理想，更難說後天（星期日）的情況。（網上圖片）

陳大利︰「我不介意展示一片『綠油油』的預售情況。但，别誤會我是求人，也不是發怨氣，更不是情感勒索。」（網上圖片）

與期望有落差

就此，《香港01》聯絡上陳大利導演，由他解說這個實驗到底是甚麼一回事。「很多朋友見我出文，以為我好大壓力，其實我冇，但與期望落差一定有，太多環境因素影響，來到這刻都不抱期望有奇蹟。電影在網上獲得不少好評和支持，亦收穫不少like，是一份心意，但如何做到肉身跟靈魂同步，可以身體力量入場支持是最難的。」

電影講曾經風光過，由譚耀文飾演的石三郎，入獄後出來世界不一樣。（《拼命三郎》劇照）

更要面對關係撕裂的兒子（林家熙 飾），如何去修補是最大的課題。（《拼命三郎》劇照）

「逆境中要怎樣打落去？」

導演覺得每部戲都有自己條命，電影講曾經風光過，由譚耀文飾演的石三郎，入獄後出來世界不一樣，更要面對關係撕裂的兒子（林家熙 飾），如何去修補是最大的課題。而這正正就是香港的現狀。「香港人在逆境中要怎樣打落去？」電影在推出先導預告時，有一句宣傳句︰「風水輪流轉，打拼到末日」，其實這正正是陳大利寄語港人一句話︰「風水總會輪流轉，遲早都會返轉頭，問題是要等幾耐，現在需要的是堅持和志氣。」

香港人在逆境中要怎樣打落去？是電影最想大家接收到的答案。（《拼命三郎》劇照）

電影在推出先導預告時，有一句宣傳句︰「風水輪流轉，打拼到末日」，其實這正正是陳大利寄語港人一句話。（預告截圖）

陳大利坦言電影在創作時沒有太考慮票房，「電影放映後，我跟譚耀文獲得不少讚好，這已經是好好的回報，餘下是希望不要讓老闆蝕太多，投資者是食物鏈的最頂層，票房不要太差才有繼續投資的機會。」而在宣傳時，都不時強調《黃金花》、《拼命三郎》是屬於「明日三部曲」系列，至於第三部曲，會否受今次票房影響難以成事？「本身這個系列都難開拍，今次成績當然會更受影響，不過我更婉惜是本身有為石三郎寫下一個外傳故事，但好現實，如果正片都反應欠佳，好難延續下去。」陳大利說。