搖籃凡世｜廖子妤首度本色演出馬國人　蕁麻疹爆發兼胃痛反助入戲

馬來西亞女性題材劇情片《搖籃凡世》日前於香港上映，電影由張吉安執導，香港電影金像獎「最佳女配角」廖子妤、今年提名「最佳女主角」的許恩怡主演，劇情以馬來西亞棄嬰艙及當地多元宗教、種族社會結構下的女性困境作為主軸，深度探尋性與性別、民俗文化景象。出生於馬來西亞柔佛的廖子妤，來港發展13年、參演超過30部電影，在《搖籃凡世》終於飾演一位馬來西亞人，今日（21日）她在社交媒體上撰文分享感受，坦言作品對自己來說意義重大。

廖子妤主演作品《搖籃凡世》繼於第49屆香港國際電影節放映後，終於在香港正式公映。（葉志明 攝）

廖子妤於社交媒體上撰寫長文，分享《搖籃凡世》在香港低調上映、場次有限下的感想，廖子妤提到電影於2023年拍攝，當時以角色麗心的身份，與飾演小曼的許恩怡回到馬來西亞度過整個夏天的拍攝，她憶述當時身體狀態欠佳、卻因此與角色更貼近、有助入戲：「那一年我非常非常忙碌，飛到吉隆坡進行拍攝的期間身體相當虛弱，蕁麻疹大爆發、胃痛經常食不下嚥。但我還是非常開心，因為這個狀態和能量正正切合我心目中的麗心。」

《搖籃凡世》由廖子妤、許恩怡主演。（廖子妤IG圖片）

廖子妤憶述拍攝《搖籃凡世》期間身體狀況欠佳，卻有助更貼近角色入戲。（廖子妤IG圖片）

《搖籃凡世》女主角麗心，年輕時曾到棄嬰艙捨棄未婚誕下的兒子、及後卻成為棄嬰艙職員之一，因此遇上未成年懷孕少女小曼。廖子妤在字裡行間，表達對角色麗心的特殊情感：「麗心就像是一盞微弱的油燈、忽明忽暗，但卻竭盡所能去照亮她所遇到的每個人。」

《搖籃凡世》女主角麗心，年輕時曾到棄嬰艙捨棄未婚誕下的兒子、及後卻成為棄嬰艙職員之一，因此遇上未成年懷孕少女小曼。（《搖籃凡世》劇照）

《搖籃凡世》今年在「第49屆香港國際電影節」作為開幕影片公開放映兩場，廖子妤坦言作品能夠於日前正式公映，讓香港觀眾知道近年產量豐富的自己，身份一直為他者：「很多人不知道這個演過大大小小的角色的演員，其實是一個「外國人」。第一次有機會可以演一個道道地地的馬來西亞人，讓熟悉我的香港觀眾可以用另一個角度重新認識我，以及我出生的地方——位於南洋的馬來西亞。」她亦坦言劇情中的女性困境與棄嬰問題，亦為極具探索價值的題材，並成為接拍的最大原因，亦希望往後得到更多參演以女性為題材主軸的電影。

廖子妤來港發展長達13年，近年產量豐富，然而身份一直為他者，直至《搖籃凡世》才首次本色演出一位馬來西亞人。（梁碧玲 攝）

廖子妤表示《搖籃凡世》自前日上映至今，僅有三間戲院放映，而且每日場次極為有限，呼籲觀眾把握周末入場支持：「真心希望大家能撥冗在這幾天去看，畢竟下星期都不知道還能不能在戲院看到。」