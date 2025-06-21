陳可辛自爆拍呢部電影感到壓力山大　逃回香港讓三大巨星等候一周

著名導演陳可辛近日帶着最新作品《醬園弄》現身上海電影節，期間就獲邀出席大師班交流會，與觀眾探討拍攝心得。而在現場他就回憶起拍攝電影《投名狀》時遇到的困難問題，坦承該電影令他感到非常有壓力，更壓力大到需逃回香港，要三位大明星李連杰、劉德華、金城武在北京寒冬裡等了他一周時間。

陳可辛出席大師班分享會。（視覺中國）

2007年推出的《投名狀》集合三大巨星李連杰、劉德華、金城武演出，是一部投資極大的電影。亦正正因為如此令導演陳可辛感到壓力很大，他在大師班分享時表示：「冒了極大的險去拍一個投資那麼大的戲，然後找了那麼大的明星，要把三個男的放在一起，其實比三個女一放在一起更難。」更揚言當時需將他們分開聊劇本：「大家都以為三個女明星會難搞，其實三個男明星可能更難搞，你一定要分開他們去聊劇本，不能坐在一起聊劇本，所以要分開一個一個一個。」揚言聊劇本時所說的話帶有半真半假。

陳可辛表示拍《投名狀》感到非常有壓力。（微博圖片）

正因如此大製作，在過程中陳可辛一度感到有壓力，甚至逃回香港：「有李連杰影片就必須是一個動作片，但《投名狀》其實是一個戰爭片，不是一個拳腳動作片，我也不想有飛，也不想有威也，也不想吊鋼絲，所以當時就跟武術團隊跟所有的工作團隊都有很大的矛盾，矛盾大到我拍了兩三周後，結果自己逃回了香港。三個大明星來了，坐在房車上，在零下20度的北京郊外，等了我一個禮拜，我都沒拍完其他的動作場面，一直搞不定動作的調性。」可想而知，當時的他真的是壓力山大。

《投名狀》集合三大巨星李連杰、劉德華、金城武演出。（視覺中國）

當然，所幸有老婆吳君如的鼓勵，令他在壓力中重新振作起來：「非常恐懼，吃飯都用湯灌，吃進去的時候每一粒飯像石頭一樣在喉嚨裡面，體重輕了十幾磅，回到香港看了醫生，拿了藥，君如跟我說，你不回去，你這一輩子都會站不起來，《投名狀》確實讓我最成長的一部戲。」而電影推出後果然大受歡迎，無論票房還是口碑都相當好，在各大電影頒獎禮中獲得多個狀項。