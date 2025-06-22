007︱五大導演捲續作爭奪戰　「路蘭」榜上有名、金像名導竟退出

英國國寶級特務電影系列占士邦，自2021年推出目前最後一部電影《007：生死有時》（No Time To Die）後，一直未有選出接班人及推出新作。系列停擺下，屢次傳出不同導演及演員接棒的消息，包括基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）有意拍攝、艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）將會演出等，然而官方一直否認澄清，系列前途至今仍未有定案。

占士邦電影系列在《007：生死有時》上映後一直處於停擺狀態。（《007：生死有時》電影劇照）

有傳基斯杜化路蘭有意執導007續作。（GettyImages）

據外媒報道，雖然第26部占士邦電影去向未明，然而目前正有五位大導演有意執導續作，並已經完成或將會向製片方推銷劇本槪念，該五位導演包括《沙丘瀚戰》（Dune）系列導演Denis Villeneuve、《教宗選戰》（Conclave）導演Edward Berger、《寶貝神車手》（Baby Driver）導演Edgar Wright、科幻動作劇集《西部世界》製作人Jonathan Nolan及《旺卡》（Wonka）導演Paul King。

Denis Villeneuve曾執導《沙丘瀚戰》系列及《銀翼殺手2049》等作品。（視覺中國）

Edward Berger曾執導《教宗選戰》及《西綫無戰事》等作品。（視覺中國）

Edgar Wright曾執導《寶貝神車手》等作品。（視覺中國）

基斯杜化路蘭的胞弟Jonathan Nolan，曾製作科幻動作劇集《西部世界》。（視覺中國）

Paul King曾執導《旺卡》及《柏丁頓熊》等電影。（視覺中國）

有意的五大導演中，最矚目的當然為知名度與製作能力最高的Denis Villeneuve，在《沙丘瀚戰》的大成功下，相信最具資格執導及擴展占士邦的電影世界。另外，Jonathan Nolan有意執導亦出乎外界意料，但他作為哥哥基斯杜化路蘭的編劇，能夠寫成《凶心人》（Memento）、《黑暗騎士》（The Dark Knight）及《星際啟示錄》（Interstellar），實力亦毋庸置疑。

《沙丘瀚戰》系列上映後票房非常成功。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

Jonathan Nolan作為哥哥基斯杜化路蘭的編劇，包括《蝙蝠俠》三部曲裡的《黑暗騎士》。（《黑暗騎士》電影劇照）

在五位導演有意爭奪占士邦的續作同時，此前據指為製片方首選、曾執導《羅馬》（Roma）的奧斯卡最佳導演Alfonso Cuarón，卻據報已經退出爭奪戰。作為五大導演最主要及實力極強的對手，Alfonso Cuarón的退出無疑為好消息，亦大大增加其他人的勝算！