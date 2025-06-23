監製莊澄鼓勵年輕人拍短片參賽　曾試用AI編劇︰有啲地方未處理到

由亞洲電影大獎學院主辦，「國際電影創作營2025」早前舉行記者會，正式向全亞洲年輕人召募拍攝短片，今年會選出8位參賽者，可以獲得30萬港元來拍攝自己的作品。《香港01》就找來創作營首席導師，香港電影著名監製莊澄接受訪問，分享自己的創作經驗以及對AI挑戰的看法。



「國際電影創作營2025」創作營首席導師，找來香港電影著名監製莊澄擔任。（麥超億 攝）

今年「國際電影創作營2025」將選出16位入圍者，於9月中親赴澳門金沙中國旗下綜合度假村，參與為期五日的創作營，接受資深業界導師一對一指導、參與大師班及創投簡報，當中八位參加者將每人獲得港幣30萬元製作資助，並有機會在國際影展中放映其短片作品。莊澄說短片從來都是電影製作的入門，而自己年輕時都冇機會參與。「當年就算做短片都要買器材，要萬萬聲，所以都冇創作過短片。」

記招當日獲不少電影人到場支持，而勝出的８位參加者，將每人獲得港幣30萬元製作資助，並有機會在國際影展中放映其短片作品。（許育民 攝）

羨慕可有人問

創作短片固然吸引，但能夠在創作營跟志同道合的朋友相處一星期，互相交流，這又是令莊澄羨慕不已。「我入行時都遇到好多問題，但冇人問，參考書本又不多，好難吸收到這方面知識，現在在營內可以請教資深的電影人，今日傾完，聽日又有新看法，可以繼續探討，可以同人撞出不少火花。而且一個電話，已經可以訓練到自己拍攝技能，多好多機會。」

問到莊澄可有甚麼建議給參賽者？莊生都是一句︰「最緊要係故事，要講好個故事，15至20分鐘夠足夠你講一個完整故事，好多長片拖來拖來，其實1小時都拍完，短片有時更需要剪走差內容，加快節奏。」

莊生不得不承認，AI的確可取代初級編劇的工作，而內地確有不少網絡短劇場，就是用AI撰寫劇本。（麥超億 攝）

AI將取代初級編劇

對於近年電影業隨踏入寒冬，另一大挑戰是AI，而曾經當過編劇的莊生，便有與時並進，試過用AI幫手編劇，其試玩感受又是怎樣？「我覺得AI暫時都未識得劇本個規律，現階段還是你要求甚麼他給予你甚麼，至卡前文後理的撮合，當中的微妙關係就未處理到。」

莊生亦不得不承認，AI的確可取代初級編劇的工作，而內地確有不少網絡短劇場，就是用AI撰寫劇本。「這些質素良莠不齊，是不可留低的作品，大多人睇完便算。但凡有新科技出現，人便要進步，研究如何合作。AI可以幫你做前期資料搜集工作，但去到創作劇本就是由一位資深編劇提出指令，指導個AI創作，我們要盡快成為指導的那一個。」當然假以時日，AI都有本事做到更高階的編劇工作，但與時並進始終是做創作者要謹記的。