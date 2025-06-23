唐佳逝世｜師承袁和平父親袁小田　張徹御用武指自創旋轉刀成佳話

著名武術指導唐佳（原名黃唐），今日（23/6）下午疑因情緒問題從高處墮下，身首異處當場身亡，終年88歲。唐佳由60至80年代，活躍於香港電影圈，曾是名導演張徹的御用武術指導，得意之作有1975年，楚原執導的《天涯明月刀》中，設計了一把可作360度旋轉的刀，成為一時佳話。

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

唐佳15歲隨師傅袁小田習武，即著名武術指導「八爺」袁和平的父親，亦曾在電影《醉拳》飾演蘇乞兒。（《醉拳》影片截圖）

唐佳於1937年澳門出世，15歲隨師傅袁小田，即著名武術指導「八爺」袁和平的父親當粵劇武師，後來粵劇漸式微，19歲轉拍電影。於60年，唐佳與劉家良合作無間，不時成為張徹導演的御用武術指導，成名作包括《獨臂刀》（1967）、《獨臂刀王》（1969）、《刺馬》（1973, 後由陳可辛翻拍成《投名狀》2007）。隨後還有《如來神掌》系列、《女殺手》系列、《女黑俠》系列等。

唐佳與劉家良合作無間，不時成為張徹導演的御用武術指導，成名作包括《獨臂刀》。（《獨臂刀》劇照）

1975年，劉家良開始獨立當導演，而唐佳則繼續為其他邵氏導演服務，當中包括導演楚原。要數唐佳得意之作，首選1976年，楚原執導改編自古龍武俠小說電影《天涯‧明月‧刀》，唐佳就為狄龍飾演的傅紅雪，設計了一把可作360度旋轉的刀，以配合戲中「天下第一快刀」的稱號，該設計更得到作者古龍大讚嘆為觀止。到80年代，唐佳也榮升導演，曾執導了三部電影《少林傳人》（1983）、《三闖少林》（1983）與《洪拳大師》（1984）。

唐佳為狄龍飾演的傅紅雪，設計了一把可作360度旋轉的刀，以配合戲中「天下第一快刀」的稱號。（《天涯‧明月‧刀》劇照）