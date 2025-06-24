四位亞洲新生代演員拍宣傳片　壓軸尖沙咀相遇紀錄香港之行

本屆亞洲電影大獎青年大使 一共有四位，分別是《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、《關於我和鬼變成家人的那件事》台灣演員林柏宏、《年少日記》香港演員盧鎮業（小野）及《Drive My Car》日本演員岡田將生（OKADA Masaki）。早前來港出席亞洲電影大獎，期間更拍攝全新宣傳短片。短片以香港為舞台，從彌敦道、洗衣店、電話亭、商場到天台，穿梭城市角落，透過獨白、動作與情感，刻劃年輕表演者在追夢路上的迷惘與掙扎，以及那份仍然向前走的勇氣。影片以「遇見彼此、遇見自己、遇見電影」為主題，呈現亞洲電影新世代演員多重面貌與內在探索。

茱蒂蒙翠莎容素欣到洗衣店取景。（大會提供）

短片於三月中旬第 18 屆亞洲電影大獎期間拍攝，由陳美年與李宗信聯手執導，以詩意鏡頭捕捉四位演員光芒。李導感謝演員們真摯演繹，每位都展現出獨特光芒：「岡田遇見時間的流逝與回歸，Aokbab 遇見人生轉折的勇氣，柏宏遇見內心深處的真實，小野遇見創作路上的堅持；而我，則遇見了四個有趣的靈魂。」

林柏宏特別提到：「那間藏身在大廈裡的小咖啡廳，港式又安靜，我覺得很浪漫。」（大會提供）

在拍攝過程中，不少場景亦成為演員們難忘的回憶。林柏宏特別提到：「那間藏身在大廈裡的小咖啡廳，港式又安靜，我覺得很浪漫。」其中一幕，他更於鏡頭前痛哭，毫不保留地釋放情緒：「雖然只有短短一顆鏡頭，但是調度比較複雜，覺得大家齊心協力地完成很有團隊的感覺，也很有成就感。」

小野指短片中的信息令他很有共鳴，指電影路上有時在當下未必意識到某一步的重要，但往後回望，才會發現它牽動了無數可能。（大會提供）

負責短片開場與結尾獨白的岡田將生，一字一句讓他重拾演藝初心，他表示：「通過這次拍攝，我重新認識了自己。感覺像是回顧了從過去走到現在的歷程。」導演透露，片中獨白源於現場即興對談，岡田分享初入行被導演責罵的經歷，那份想哭的難過，反而令他確定要繼續做演員，岡田亦感謝今次拍攝的香港團隊：「雖然時間短暫，但能和大家交流讓我深感仍有無限可能。正因如此，拍攝結束時甚至有些依依不捨。」

岡田去到尖沙咀街頭拍攝︰「雖然時間短暫，但能和大家交流讓我深感仍有無限可能。正因如此，拍攝結束時甚至有些依依不捨。」（大會提供）

茱蒂蒙以一身高踭鞋打保齡的畫面，展現她沉毅自持的演員個性，亦成為拍攝期間其中一幕最難忘的場景。她分享：我最喜歡的其中一場戲，是大家聚在一起的時刻。與其他演員合作時，我感受到一股強烈的能量——人與人、思想與情緒的交會，激盪出新的靈感和火花。」對於短片「遇見電影」的主題，她深感共鳴：「這就像透過銀幕上的故事，與另一個靈魂相遇。」導演亦高度讚賞茱蒂蒙細膩的演出態度，認為她以「擊出保齡球」的動作，比喻角色面對人生重大抉擇時的果斷和決心，演繹得淋漓盡致。

四位各自拍攝，但在最後一幕於尖沙咀相遇。（大會提供）

小野則對最後一幕在尖沙咀大廈拍攝、四位演員「相遇」的畫面印象尤深：「雖然只是一個很短的鏡頭，但我一直都很期待。因為這次和其他幾位青年大使都未曾合作過，我也相信，要有這種跨地域的碰面和合作，其實並不容易實現。」小野指短片中的信息令他很有共鳴，指電影路上有時在當下未必意識到某一步的重要，但往後回望，才會發現它牽動了無數可能。小野表示：「這段青年大使經歷提醒我，除了希望走好演員的每一步，也會開始思考是否可以開發其他可能性。未來會不會在其他電影崗位上作出嘗試，繼續享受作為一個電影創作人所走的這條路。」