侏羅紀世界︱施嘉莉祖安遜上圍遠睇更立體　遭眾女星搏殺搶鏡失威

荷里活科幻電影鉅製《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列，自1993年面世至今一直廣受觀眾歡迎，電影繼元祖三部曲後，於2015年以《侏羅紀世界》（Jurrassic World）為名重啟並製作三部曲。今年則第二次重啟推出《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）並將於7月1日在香港及世界各地上映。

《侏羅紀世界：重生》由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜主演，將於7月1日在香港及世界各地上映。（《侏羅紀世界：重生》電影劇照）

《侏羅紀世界：重生》由喬納森拜利主演，將於7月1日在香港及世界各地上映。（《侏羅紀世界：重生》電影劇照）

《侏羅紀世界：重生》由馬許沙拉艾利主演，將於7月1日在香港及世界各地上映。（《侏羅紀世界：重生》電影劇照）

《侏羅紀世界：重生》由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）、喬納森拜利（Jonathan Bailey）及羅拔費特（Rupert Friend）等主演，電影於美國時間昨日（23日）在紐約舉行首映，施嘉莉祖安遜攜同一眾主演登場，以盛裝打扮踏上紅地氈，成為全場焦點！

《侏羅紀世界：重生》昨日於紐約舉行首映，施嘉莉祖安遜、馬許沙拉艾利、喬納森拜利及羅拔費特等一眾主演出席。（GettyImages）

施嘉莉祖安遜作為《侏羅紀世界：重生》女主角，性感亮相首映成為全場焦點！（GettyImages）

施嘉莉祖安遜昨日以一身白色吊帶低胸長裙亮相首映，雖然裙裝剪裁及性感尺度較昔日保守，然而仍難掩黑寡婦的好身材，緊身束胸型上裝盡顯傲人上圍曲線！有趣的是，施嘉莉祖安遜的裙裝設計，陰影效果竟讓澎湃上圍遠看較近看更具立體感，一反觀眾放大相片欣賞的習慣，令影迷粉絲嘖嘖稱奇！

施嘉莉祖安遜以一身白色吊帶低胸長裙亮相首映，裙裝剪裁及性感尺度較昔日保守。（GettyImages）

施嘉莉祖安遜以一身白色吊帶低胸長裙亮相首映，緊身束胸型上裝盡顯傲人上圍曲線！（GettyImages）

施嘉莉祖安遜的裙裝設計，陰影效果竟讓澎湃上圍遠看較近看更具立體感，一反觀眾放大相片欣賞的習慣，令影迷粉絲嘖嘖稱奇！（GettyImages）

施嘉莉祖安遜的裙裝設計，陰影效果竟讓澎湃上圍遠看較近看更具立體感，一反觀眾放大相片欣賞的習慣，令影迷粉絲嘖嘖稱奇！（GettyImages）

施嘉莉祖安遜的裙裝設計，陰影效果竟讓澎湃上圍遠看較近看更具立體感，一反觀眾放大相片欣賞的習慣，令影迷粉絲嘖嘖稱奇！（GettyImages）

相比《侏羅紀世界：重生》女主角施嘉莉祖安遜及女配角Luna Blaise，一眾出席首映禮的女嘉賓顯然更搏殺搶鏡，夾擊近年越趨知性保守的黑寡婦，令施嘉莉祖安遜略為失威。其中，網紅Brianna LaPaglia以一身湖水綠色交叉綁帶長裙登場，裙裝剪裁低開至露臍、非常搶眼；電視節目女主持Justina Valentine則以內衣及中空剪裁長裙現身，大曬豐腴上圍；電視女演員Erin Lim Rhodes亦以大紅色吊帶低胸長裙到場，迷人事業線相當有看頭！

《侏羅紀世界：重生》女配角Luna Blaise，造型亦比較保守！（GettyImages）

網紅Brianna LaPaglia以一身湖水綠色交叉綁帶長裙登場，裙裝剪裁低開至露臍、非常搶眼！（GettyImages）

網紅Brianna LaPaglia以一身湖水綠色交叉綁帶長裙登場，裙裝剪裁低開至露臍、非常搶眼！（GettyImages）

網紅Brianna LaPaglia以一身湖水綠色交叉綁帶長裙登場，裙裝剪裁低開至露臍、非常搶眼！（GettyImages）

電視節目女主持Justina Valentine則以內衣及中空剪裁長裙現身，大曬豐腴上圍！（GettyImages）

電視節目女主持Justina Valentine則以內衣及中空剪裁長裙現身，大曬豐腴上圍！（GettyImages）

電視節目女主持Justina Valentine則以內衣及中空剪裁長裙現身，大曬豐腴上圍！（GettyImages）

電視女演員Erin Lim Rhodes亦以大紅色吊帶低胸長裙到場，迷人事業線相當有看頭！（GettyImages）