33歲性感女星神隱一年驚爆產子　全盛時期比堅尼沙灘暴走似地震

33歲荷里活性感女神Kate Upton，早於16歲便簽約模特兒公司，憑金髮碧眼美貌與豐滿逆天性感身材火速走紅，19歲便參演犯罪動作喜劇《劏樓大盜》（Tower Heist），及後亦演出幾部女性喜劇。Kate Upton於2017年最紅的年代，與拍拖三年的棒球巨星Justin Verlander拉埋天窗，婚後翌年誕下一女，此後幾乎絕跡影壇。據外媒報道，Kate Upton神隱近一年後，於美國時間昨日（23日）誕下第二胎，晉身成為兩孩之母，亦解開突然消失於公開活動與社交媒體的疑團。

33歲荷里活性感女神Kate Upton，憑逆天豐滿身材紅極一時！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton於2017年下嫁棒球巨星Justin Verlander，並轉眼榮升人母！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton去年復出影壇，參演棒球題材新作《Sweet Dreams》，飾演球隊中的女神級經理人。然而在短暫亮相節目、在街頭工作期間被傳媒拍攝到後，Kate Upton突然神隱，社交媒體自2024年10月12日起便再沒有更新，惹來外界猜測消失背後的原因。

Kate Upton多年未有亮相影視節目，樣貌身材依舊性感火辣！（視覺中國）

去年Kate Upton推出電影新作，亦罕有亮相訪談節目。（視覺中國）

Kate Upton榮升人妻人母後一直專心相夫教子，然而昔日火辣身型依舊不變，此前不時在廣告代言中看到她展現性感身材，亦偶爾在社交媒體派送福利。雖然Kate Upton活躍影壇年期甚短，但亦有不少令人難忘的演出畫面，包括在《小三大聯盟》（The Other Woman）裡身穿比堅尼在沙灘暴走，澎湃身材激盪似地震、令男觀眾非常着迷！

Kate Upton在《小三大聯盟》裡跑沙灘一幕，相常不少影迷都記得！（《小三大聯盟》電影劇照）

Kate Upton在《三傻玩轉黐筋騷》裡的「修女」打扮亦非常性感火辣！（《三傻玩轉黐筋騷》劇照）

即睇更多Kate Upton火辣靚相！

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）

Kate Upton不時於社交媒體大派性感福利！（Kate Upton IG圖片）