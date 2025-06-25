《侏羅紀世界》回顧系列電影　「黑寡婦」上天下海大戰新品種恐龍

自1993年史提芬史匹堡的《侏羅紀公園》電影系列震撼全球，「恐龍」從此成為電影世界的經典符號，而該系列更成為了全球影史最成功的IP之一。2015年，睽違14年的《侏羅紀世界》（Jurassic World）重啟系列延續經典，再次點燃觀眾對史前巨獸的狂熱。隨著2022年《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）為新三部曲畫下句號。來到今年2025年，系列迎來第七部作品《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）即將於7月1日上映，今次找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）迎戰新品種恐龍。

《侏羅紀世界：重生》找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）迎戰新品種恐龍。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

《侏羅紀世界：重生》找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）迎戰新品種恐龍。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

《侏羅紀世界》（Jurassic World）三部曲成績亮麗非凡，每集突破十億美元票房，完美落幕三年後，最新篇章《重生》(Rebirth) ，由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜領軍。故事講侏羅紀統治事件發生五年後，星球生態環境對恐龍族群變得極不適宜，剩下的僅存在赤道附近，全因那裡氣候與它們曾經繁衍生息的環境相似。在熱帶生物圈裡，陸地、海洋、天空最龐大三種生物的 DNA 中，蘊藏著一種藥物關鍵，能夠為人類帶來神奇的救命功效。

史提芬史匹堡創造了個完美的開始，讓恐龍熱一直漫延至今天。（《侏羅紀公園》劇照）

1993 《侏羅紀公園》（Jurassic Park）

史提芬史匹堡改編自Michael Crichton小說的科幻經典，以突破性特效與深刻的人性探討奠定系列基礎。古生物學家Dr. Grant 和植物學家 Dr. Sattler 受邀前往Isla Nublar，參觀基因工程公司InGen的老闆John Hammond利用基因技術復活的恐龍主題公園。一場熱帶風暴導致安全系統失效，恐龍逃脫圍欄，參觀團必須在兇猛的掠食者環伺下尋找生路。

暴龍踏足城市，成為第二集的亮點。(《迷失世界—侏羅紀公園》電影劇照)

1997 《迷失世界—侏羅紀公園》（The Lost World：Jurassic Park）

史提芬史匹堡執導， 故事講述「侏羅紀公園」的崩壞，全球票房突破16億美元。John Hammond組織團隊前往索納島考察自然繁衍的恐龍族群，卻發現其姪子正計劃捕捉恐龍運往本土建立新樂園。當暴龍幼崽被偷走後，憤怒的成年暴龍追蹤至美國聖地牙哥並造成嚴重破壞。最後InGen的繼承人Peter Ludlow被殺，而暴龍則與它的幼崽，則被引回貨船內，安全送返桑納島。

Dr. Grant回歸，劇情更要對付翼龍。（《侏羅紀公園III》電影劇照）

2001《侏羅紀公園III》（Jurassic Park III）

由祖莊士頓執導，講述Dr. Grant 為了獲得研究資金而重返桑納島擔任嚮導，協助尋找一對失蹤的繼父子。他們在島上遭遇新型掠食者棘龍和速龍的追殺，而Dr. Grant亦發現自己的助手偷走了兩枚速龍蛋，打算在黑市上售賣從而獲取研究資金。最後，Dr. Grant收速龍蛋安全送還，並找回失踪的小朋友。

由基斯柏特主演的《侏羅紀世界》，當年全球獲超過16億美元的票房總收入。（《侏羅紀世界》劇照）

2015《侏羅紀世界》（Jurassic World）

在《侏羅紀公園》系列完結後14年，在侏羅紀公園位於哥斯大黎加的原址島嶼上，有一座名為「侏羅紀世界」的豪華恐龍主題樂園正在營運。為吸引遊客，科學家創造出基因混種的帝王暴龍，這頭極具智慧的掠食者逃脫控制，在園區大開殺戒。

《侏羅紀世界：迷失國度》電影劇照。（imdb）

2018《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World：Fallen Kingdom）

恐龍主題樂園侏羅紀世界，因帝王暴龍逃脫造成的大混亂而被迫永久關閉，樂園從人類度假勝地，變成恐龍的自由棲息之地。然而島上火山蠢蠢欲動，這群現代恐龍面臨再次滅絕的威脅！兩位主角不忍恐龍就此消失，決定冒生命危險重回樂園。他們一方面要進行拯救，一方面要擺脫恐龍的攻擊和火山爆發的危機。

兩代演員聚首，絕對是《侏羅紀世界：統治霸權》最大賣點。（劇照）

2022《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）

在這個人類與恐龍被迫共處的新紀元，Owen曾馴養的速龍「Blue」意外成為母親，其新生的幼龍卻淪為神秘獵人的獵物。這場綁架事件引爆了物種間的全面衝突，將脆弱的生態平衡推向崩潰邊緣。 為拯救這隻象徵物種未來的初生小速龍，Owen踏上危機四伏的救援之路。在這場驚心動魄的旅程中，他意外與《侏羅紀公園》傳奇三人組重逢。這支跨越世代的特別隊伍，必須在政府陰謀與企業貪婪的夾縫中，因此，他們進行了一場關乎兩個物種的未來的歷險。

重現第一集結局一幕。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

2025《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）

在恐龍與人類共存的末日世界，一支特種部隊深入隔離區，試圖從變種恐龍身上提取拯救人類的基因材料，卻意外揭開一個隱藏數十年的驚人秘密。

變種恐龍在《侏羅紀世界》已經有出現，今集更加碼。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

（《侏羅紀世界：重生》劇照）

大到成條鯨魚咁。（《侏羅紀世界：重生》劇照）