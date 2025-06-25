范冰冰再攻荷里活與里安納遜合作　曬流利英語驚艷網民︰國際冰！

內地女星范冰冰於2018年被爆出逃稅事件而遭封殺，事業受重創，其後她積極尋求復出機會，現身不少國際品牌活動，並參演了荷里活電影，保持人氣。而她與荷里活男星里安納遜（Liam Neeson）主演的新戲《極地冰劫2》（The Ice Road 2）即將於本月27日在美國上映，在正式預告中，范冰冰全程曬流利英語，引起大批網民關注。

《極地冰劫2》（The Ice Road 2）即將於本月27日在美國上映。（電影海報）

范冰冰再攻荷里活與里安納遜合作。（小紅書）

今次范冰冰與憑《救參96小時》爆紅的里安納遜主演新戲，令不少內地網民非常期待。在官方預告中，范冰冰大曬流利英語。范冰冰亦在小紅書公開了多張新劇照，並留言說：「新片預告：在新環境里，不斷學習，很開心的新體驗，還有，他依然很帥！❤️❤️❤️」。

范冰冰在戲中應該有不少動作場面。（小紅書）

里安納遜憑《救參96小時》爆紅。（小紅書）

大批網民看到預告後，都忍不住大讚范冰冰：「有被驚艷到！她的英文口語，這次進步很大！」、「不管評論好壞，這個姐真的很有韌性，百折不撓」、「她的演技一直被低估了、因為長得太美、大家的焦點全在她的臉上了」、「這次提升的也太大了」、「確實進步很多 之前她英語讀的很僵硬」、「國際冰了」、「就算素顏 塗黑了皮膚 畫上斑點 可是還是那麽美 一眼就看到的漂亮」。