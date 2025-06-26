007︱《沙丘瀚戰》導演被欽點接棒執導　「這個角色具神聖意義」

英國國寶級特務電影系列占士邦，自2021年推出目前最後一部電影《007：生死有時》（No Time To Die）後，一直未有選出接替丹尼爾基克（Daniel Craig）的演員及推出新作。早前據外媒報道，先後共有五位大導演有意執導占士邦、擅長類型與風格各有千秋，五人均已向製片公司推銷他們的創作意念，角逐接手系列的導演崗位。

占士邦為英國國寶級特務動作電影，然而自2021年起暫未推出新作。（《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照）

據外媒報道，擁有占士邦製片版權的亞馬遜美高梅公司（Amazon MGM Studios），今日（26日）宣布下一部占士邦電影將會由丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）擔任導演，此前維爾諾夫曾執導《沙丘瀚戰》（Dune）及《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）等賣座作品，相信製作能力絕對勝任拍攝占士邦。

Denis Villeneuve曾執導《沙丘瀚戰》系列及《銀翼殺手2049》等作品。（視覺中國）

對於被選中為下一部占士邦電影導演，丹尼斯維爾諾夫向傳媒透露：「我最初對電影的記憶與007密不可分。從小和父親一起看007系列，從辛康納利的《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）開始，我就是占士邦電影的忠實粉絲——這個角色對我而言具有神聖意義。」丹尼斯在聲明中續指：「我將秉持這個傳統，同時為未來的任務開創新局。既為沉重責任，亦讓我充滿興奮與榮幸。艾米、大衛和我都迫不及待想將這個故事重新搬上銀幕，特別感謝亞馬遜美高梅對我們的信任。」