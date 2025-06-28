百年人海︱專訪泰臣訓練教友演戲　密謀請劉松仁登場︰陸小鳳閃過

香港天主教教區位於跑馬地的聖瑪加利大堂，今年迎來建堂100周年的重要里程碑，堂區為慶祝開幕感恩祭展開一系列活動，包括舉辦嘉年華會、堂校音樂會及海外朝聖團等，其中重頭戲將為《百年人海》音樂劇場。《百年人海》音樂劇由聖瑪加利大堂主辦，殿堂級演員劉松仁顧任顧問，並由資深舞台劇演員泰臣（翟凱泰）擔任導演，與一眾教友將堂區真實歷史文獻與口述故事組成的劇本，結合原創角色人物製作成音樂劇，呈現這座百年聖堂背後的故事。早前《百年人海》音樂劇場導演泰臣就新作接受《香港01》專訪，詳談作為教外專業劇場導演身份參與製作的點滴，如何裝備一眾素人教友演出，以及由創作到綵排公演期間對宗教信仰觀的想法與感悟。

香港天主教教區位於跑馬地的聖瑪加利大堂，今年迎來建堂100周年的重要里程碑，慶祝活動重頭戲將為《百年人海》音樂劇場。（麥超億 攝）

泰臣接受專訪期間，透露在機緣巧合下得知《百年人海》音樂劇正尋覓一位劇場導演，決定執掌導演筒後，才得知劇場顧問為偶像劉松仁先生：「直至召開專案會議時，我才知道松哥為編劇與顧問成員之一，突然覺得好開心好興奮，因為松哥由《大時代》開始已經是我的偶像！與松哥一見面之下，才見識到他的魅力與氣場。」

泰臣笑言劉松仁甫一見面便直言自己不會演出：「松哥向我分享此前監製《利瑪竇》音樂劇的經驗，表示是次演出將由全素人教友合演，自己斬釘截鐵不會落場。」雖然劉松仁主意已決，然而計仔多多的泰臣笑言亦「密謀」讓松哥出山、粉墨登場︰「橫跨100年的劇情中，在舞台上會透過影像交代時代變遷，如果在七八十年代出現《陸小鳳》、《大時代》的畫面……閃過半秒畫面亦不足為奇！」

劉松仁此前曾為音樂劇《利瑪竇》擔任藝術總監。（梁碧玲 攝）

劉松仁多年來為聖瑪加利大堂的教友之一。

泰臣「密謀」請劉松仁出山，原來想透過《陸小鳳》經典畫面讓松哥粉墨登場。（《陸小鳳傳奇》劇照）

《百年人海》由一眾劇場素人教友合演，泰臣坦言合作模式與劇團有所分別：「我希望盡量按教友本質安排合適的角色，劇情故事亦無須背負沉重的命運巨輪。起初排練時，個別有同類演出經驗的教友會以較樣版式的方法演戲，我便引導各位去除『朗誦技巧』，否則將會呈現出《雷雨》街坊劇場一樣的喜感。」在技巧以外，泰臣亦希望一眾教友能夠投入、享受演出音樂劇的樂趣，作為導演亦使用不同鼓勵方法，讓較內斂害羞的教友釋放潛藏的活力，盡情於舞台上發揮。

泰臣與一眾素人教友合作引導各位去除『朗誦技巧』，笑言否則會出現《雷雨》街坊劇場一樣的喜感。（麥超億 攝）

泰臣作為教外專業劇場導演，為聖瑪加利大堂統籌《百年人海》音樂劇場，籌備期間近距離接觸對天主教、堂區與教友，對己身宗教信仰亦有一份得着：「我接掌這部音樂劇前，與天主教、聖瑪加利堂一直為陌生人。去年平安夜晚上，我來到教堂遊覽，之前其實只在《天若有情》裡見過，就是華Dee（劉德華 飾）遺下吳倩蓮的一幕，駕駛電單車揚長而去，但畫面與印象亦僅限教堂外圍。」泰臣表示先後日夜到訪教堂，感受與觀察教堂的細節與教友靜禱的時刻，不論教友靜謐安寧的氣氛、教堂建築莊嚴而富意大利風格的建築，均讓泰臣有所感動、細嚐當中的恬靜。

泰臣笑言執導《百年人海》音樂劇前，對聖瑪加利大堂的認識僅有《天若有情》的橋段。（麥超億 攝）

華Dee與JoJo在《天若有情》的經典一幕，正正於聖瑪加利大堂外取景。（《天若有情》電影劇照）

華Dee與JoJo在《天若有情》的經典一幕，正正於聖瑪加利大堂外取景。（《天若有情》電影劇照）

華Dee與JoJo在《天若有情》的經典一幕，正正於聖瑪加利大堂外取景。（《天若有情》電影劇照）

泰臣坦言一直沒有宗教信仰，笑指或許舞台與表演是自己心底熱切追求的信仰，然而與聖瑪加利大堂一眾教友接觸交談、一同經歷籌備與綵排後，對宗教亦更具認識與看法：「我覺得每一個宗教均以善作為出發點，或許有宗教藉個人修養建立修為，亦有宗教憑尊崇信仰的心行善、互相幫助扶持。」泰臣表示過去半年加深對天主教的認識，亦革新印象中對天主教教系統與神職信眾之間層階的理解。

泰臣執導音樂劇《百年人海》後，對天主教認識加深、革新對宗教觀念的理解。（麥超億 攝）