焚城｜爆谷台推加長版　導演潘耀明重新剪輯重未曝光片段

電影《焚城》榮獲本屆香港電影金像獎五項提名，亦是投斥巨資製作、盡出影壇精英的災難題材片，票房更成為上年度香港電影票房第三位 。Now爆谷台於今日（28/6）推出加長版，加入戲院版部份重未曝光的片段，令電影內容更豐富和完整。

《焚城》加長版由導演潘耀明重新剪輯，加入戲院版部份重未曝光的片段，令電影內容更豐富和完整，節奏更明快。（《焚城》劇照）

《焚城》中一眾角色受軸射影響，全身爛晒，未知加長版可會重現。（電影公司提供）

《焚城》在戲院上演時，部份場面震撼，成為城中熱話，《焚城》加長版由導演潘耀明重新剪輯，加入戲院版部份重未曝光的片段，令電影內容更豐富和完整，節奏更明快。為令觀眾深入了解這部本地鉅製如何由零開始，Now爆谷台同時推出90分鐘特備節目《焚城的誕生》，由監製江志強、潘耀明親身剖白《焚城》的製作意念由來，同時從無數的拍攝片段中，揀選令人難忘以及不為人知的幕後故事，包括演員的互動花絮、分場搭建宏大場面佈景、導演不足為外人道的拍攝困難、以及後期特技效果製作大約只有三個半月合成2200個拍攝鏡頭。看過《焚城的誕生》，觀眾一定感受到這部鉅製的誠意，專業電影人對香港電影的執著和熱情委身投入。

《焚城》在戲院上演時，部份場面震撼，成為城中熱話。（《焚城》劇照）

《焚城》在戲院上演時，部份場面震撼，成為城中熱話。（《焚城》劇照）

《焚城》導演潘耀明在接受Now爆谷台訪問時不諱言，片中部份角色非常難找合適演員，例如：方王惠明（莫文蔚 飾）的司長角色，本身說英語要帶點貴族色彩，同時要硬朗堅定，亦要有一定的的人生閱歷，出身精英女校的莫文蔚正是最合適的人選。當大家都看慣王菀之演喜劇，這次演一個對程序公義有執著的公僕，演出也入目三分。兩位女消防員陳美恩（王丹妮 飾）與蘇怡（廖子妤 飾），同時面對消防員伴侶的生與死抉擇，陳美恩的男友黎杰鋒（白宇 飾）出身消防世家，既要與另一半共患難，也得面對以身殉職的風險。身懷六甲的蘇怡，丈夫寶明（梁仲恆 飾）面對世紀災難出更，不能捨下同伴，更不想骨肉未出生就變成「遺腹子」。在救死扶傷與親情摯愛之間作出令人痛苦的抉擇，王丹妮與廖子妤充份表現出女性的溫柔堅毅。榮獲提名本屆金像獎最佳女主角的區嘉雯，在片中飾演天文台台長，危機會議中驚恐地讀出颱風狀況變化，雖然只是一堆冷冰冰的數字，卻讓人感受到屋漏偏逢連夜雨，災難即將來臨以及城市面對滅頂的集體恐懼。