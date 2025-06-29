《紐約時報》500權威嚴選100大電影　《上流》奪冠香港一片入十大

《紐約時報》近日聯絡超過 500 位影視產業中，最具影響力人物，要大家從2000年開始，嚴選心中至愛，從而選出21世紀100部最偉大電影。結果終於出爐，第一位是榮獲奧斯卡最佳電影，奉俊昊執導的《上流寄生族》，至於華人導演就有兩位3部作品打入二十大，其中王家衛的《花樣年華》是唯一香港代表，亦晉身第四位。

《上流寄生族》在第92屆奧斯卡金像獎上獲得最佳影片獎，成為首部獲得該獎項的非英語電影。它還贏得最佳導演、最佳原創劇本和最佳國際影片。（《上流寄生族》電影劇照）

在今次選舉中，集在2000年後近25年來的作品，首部贏得奧斯卡最佳影片的韓國電影《上流寄生族》，成為100大的第一位，實至名歸。第二位是大衛連治的《失憶大道》，第三是保羅湯馬士·安德遜的《黑金風雲》。

《臥虎藏龍》是首部贏得奧斯卡最佳外語片的華語電影。（《臥虎藏龍》劇照）

至於華人導演方面，在二十大中李安就憑《臥虎藏龍》及《斷背山》排16及17位，而兩部亦分別贏得奧斯卡最佳外語片，以及最佳電影。而香港導演作品，100大當中只有王家衛一部《花樣年華》上榜，並佔據第四位。

《花樣年華》一直備受外國觀眾支持及讚賞。（《花樣年華》劇照/花絮照）

100大頭十位名單

1.《上流寄生族》（2019），導演︰奉俊昊

2.《失憶大道》（2001），導演︰大衛連治

3.《黑金風雲》（2007），導演︰保羅湯馬士·安德遜

4.《花樣年華》（2000），導演︰王家衛

5.《月亮喜歡藍》（2016），導演︰巴利贊堅斯

6.《二百萬奪命奇案》（2007），導演︰高安兄弟

7.《無痛失戀》（2004），導演︰米高歌治

8.《訪·嚇》（2017），導演︰佐敦·比爾

9.《千與千尋》（2001），導演︰宮崎駿

10.《社交網絡》（2010），導演︰大衛·芬查