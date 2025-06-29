《紐約時報》500權威嚴選100大電影 《上流》奪冠香港一片入十大
撰文：許育民
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《紐約時報》近日聯絡超過 500 位影視產業中，最具影響力人物，要大家從2000年開始，嚴選心中至愛，從而選出21世紀100部最偉大電影。結果終於出爐，第一位是榮獲奧斯卡最佳電影，奉俊昊執導的《上流寄生族》，至於華人導演就有兩位3部作品打入二十大，其中王家衛的《花樣年華》是唯一香港代表，亦晉身第四位。
在今次選舉中，集在2000年後近25年來的作品，首部贏得奧斯卡最佳影片的韓國電影《上流寄生族》，成為100大的第一位，實至名歸。第二位是大衛連治的《失憶大道》，第三是保羅湯馬士·安德遜的《黑金風雲》。
至於華人導演方面，在二十大中李安就憑《臥虎藏龍》及《斷背山》排16及17位，而兩部亦分別贏得奧斯卡最佳外語片，以及最佳電影。而香港導演作品，100大當中只有王家衛一部《花樣年華》上榜，並佔據第四位。
100大頭十位名單
1.《上流寄生族》（2019），導演︰奉俊昊
2.《失憶大道》（2001），導演︰大衛連治
3.《黑金風雲》（2007），導演︰保羅湯馬士·安德遜
4.《花樣年華》（2000），導演︰王家衛
5.《月亮喜歡藍》（2016），導演︰巴利贊堅斯
6.《二百萬奪命奇案》（2007），導演︰高安兄弟
7.《無痛失戀》（2004），導演︰米高歌治
8.《訪·嚇》（2017），導演︰佐敦·比爾
9.《千與千尋》（2001），導演︰宮崎駿
10.《社交網絡》（2010），導演︰大衛·芬查