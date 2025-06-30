魷魚遊戲3｜有香港演員演女VIP？　拍過《怒火》仲同古天樂合作過

萬眾期待的Netflix韓劇《魷魚遊戲》最終季已於日前（27日）回歸，雖然本季評價好壞參半，加上導演早預告最終季並不會有好結局，但依然討論度十足。除了有全新死亡遊戲登場，還有奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）亮相成為全劇最大彩蛋，劇中竟然有香港人參演，令不少香港劇迷大感驚訝。



最終季已於6月27日回歸。（Netflix）

《魷魚遊戲》整套劇大篇幅地刻畫了人性醜惡，真實得令人心寒。隨著劇情走向，有不少謎團都逐漸揭開，而令劇迷好奇的VIP在今季亦有不少戲份。在5位VIP中的唯一女VIP登場時，樣貌有點眼熟，翻查演出名單，原來是來自香港的Jane Wong。

來自香港的王貝兒飾演其中一位VIP。（劇集畫面）

有不少劇迷大讚王貝兒在劇中講的英文好聽。（劇集畫面）

飾演唯一華人面孔的女VIP的是王貝兒（Jane Wang），雖然大家未必聽過她的名字，但她的燦爛笑容就非常有親切感。她拍過不少廣告，包括大量日本品牌廚櫃及電子產品、銀行、運動服飾等，亦跟古天樂一同拍攝過廣告。另外，她除了參演過《單身男女》、《拆彈專家》、《春嬌救志明》等港產片，更在《怒火》中與甄子丹、謝霆鋒合作過。

王貝兒曾於《怒火》中與甄子丹、謝霆鋒合作過。（IG圖片）

王貝兒曾於《怒火》中與甄子丹、謝霆鋒合作過。（IG圖片）

仲同古天樂拍過廣告。（IG圖片）

王貝兒不時在IG分享生活點滴，除了旅行靚相，熱愛運動的她還有不少關於弓道、瑜珈的照片。她於2019年與日籍丈夫結婚，兩人亦經常甜蜜放閃。另外，有不少網民都大讚王貝兒在劇中說英文好聽，更指能夠在Netflix製作的《魷魚遊戲》中看到香港演員，並不是一般的榮幸，更認為參演該劇後日後會有更好的發展。

王貝兒不時在IG分享生活點滴。（IG圖片）

王貝兒是演員同時都係模特兒。（IG圖片）

王貝兒熱愛瑜珈。（IG圖片）