F1電影｜車手感情生活精彩獨愛Model？　車壇Playboy女友顏值最高

荷里活賽車動作電影《F1》由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、畢彼特（Brad Pitt）攜同Javier Bardem及Damson Idris主演，以地表最高速賽事一級方程式賽車為題材，並且於2023年到賽場實地取景，現場真實感十足！《F1》故事劇情中，畢彼特飾演的Sonny Hayes與車隊女工程師Kate McKenna（Kerry Condon）擦出愛火，成為劇情浪漫又富喜感的橋段，現實中一眾現役一級方程式車手的伴侶女友亦非常亮眼，不乏擁有驚天顏值與才華成就的年輕女性！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

愛爾蘭裔女演員Kerry Condon，飾演APXGP車隊的女工程師Kate McKenna，劇情中與Sonny Hayes擦出愛火！（《F1》電影劇照）

四屆世界冠軍韋斯塔本女友Kelly Piquet

韋斯達賓（Max Verstappen）貴為四屆一級方程式世界冠軍，為賽場上的天之驕子，傾慕者無數。韋斯塔本於2020年開始便與女友Kelly Piquet拍拖，二人上月誕下愛情結晶品、讓韋才榮升父親！Kelly Piquet在社交媒體擁有200萬追踪者，真身竟為一位「F1二代」，父親為前車手Nelson Piquet，與車壇甚有緣份。而Kelly Piquet亦以乎對車手情有獨鍾，她與曾效力紅牛二隊（當時隊名為Toro Russo）的俄羅斯車手Daniil Kvyat有過一段情，二人更育有一位女兒Penelope，最後於2019年分手。

韋斯達賓於2020年開始便與女友Kelly Piquet拍拖，二人上月誕下愛情結晶品、讓韋才榮升父親！（Kelly Piquet IG圖片）

Kelly Piquet在社交媒體擁有200萬追踪者！（Kelly Piquet IG圖片）

Kelly Piquet父親為前車手Nelson Piquet，與車壇甚有緣份。（GettyImages）

韋斯達賓的女友Kelly Piquet父親為前車手Nelson Piquet，與車壇甚有緣份。（GettyImages）

Kelly Piquet似乎對車手情有獨鍾，在戀上韋斯達賓（左）之前，曾與俄羅斯車手Daniil Kvyat（右）有過一段情，二人更育有一位女兒Penelope，最後於2019年分手。（GettyImages）

最靚仔車手Charles Leclerc女友Alexandra Saint Mleux

效力法拉利車隊的Charles Leclerc，被認為是現今車壇最靚仔的車手，他於2023年開始與女友Alexandra Saint Mleux拍拖。Alexandra目前於巴黎修讀藝術史學系，在社交媒體上有230萬人追踪，為一眾車手女友最多粉絲的一人！

Charles Leclerc被認為時目前車壇最靚仔的車手！（GettyImages）

Charles Leclerc與女友Alexandra Saint Mleux由2023年開始拍拖。（GettyImages）

Charles Leclerc與女友Alexandra Saint Mleux由2023年開始拍拖。（GettyImages）

Alex Albon女友中國高爾夫球女神何沐妮

英泰混血車手Alex Albon於2019年開始與何沐妮拍拖，一度成為車壇焦點情侶！何沐妮為中國高爾夫球運動員，在社交媒體上擁110萬名追踪者、知名度甚高！何沐妮於成都出生，五歲起開始打高爾夫球，全家更為她的體育發展搬到美國，在美國南加州大學就讀期間已為高爾夫球隊成員，畢業後成為職業運動員，目前被視為高球界下一位超級巨星！

英泰混血車手Alex Albon於2019年開始與何沐妮拍拖，一度成為車壇焦點情侶！（GettyImages）

英泰混血車手Alex Albon於2019年開始與何沐妮拍拖，一度成為車壇焦點情侶！（GettyImages）

何沐妮為中國高爾夫球運動員，被視為高球界下一位超級巨星！（何沐妮IG圖片）

排名第一車手Oscar Piastri女友Lily Zneimer

效力麥拿倫車隊、目前於2025年賽季積分榜排名第一的車手Oscar Piastri，與女友Lily Zneimer為高中情人，二人戀情一直保持低調，亦是各位F1車手伴侶中，唯一一位沒有公開社交媒體帳戶。

效力麥拿倫車隊的Oscar Piastri目前於2025年賽季積分榜排名第一。（GettyImages）

Oscar Piastri與女友Lily Zneimer為高中情人，二人戀情一直保持低調。（Oscar Piastri IG圖片）

Oscar Piastri與女友Lily Zneimer為高中情人，二人戀情一直保持低調。（Oscar Piastri IG圖片）

平治男神George Russell女友Carmen Montero Mundt

效力平治車隊的George Russell，與女友Carmen Mundt拍拖多年，二人在Netflix紀錄片《F1：Drive to Survive》裡經常同框，不時陪伴George Russell出席各場比賽，亦為她累積一定知名度、在社交媒體上擁62萬名追踪者。據指Carmen曾於英國西敏大學修讀企業管理與金融學系，短暫於金融公司裡工作，及後辭職照顧男友參與各大賽事，早前亦預告將會重返校園。

平治車隊的George Russell與女友Carmen Mundt拍拖多年，二人在Netflix紀錄片《F1：Drive to Survive》裡經常同框，不時陪伴George Russell出席各場比賽。（GettyImages）

平治車隊的George Russell與女友Carmen Mundt拍拖多年，二人在Netflix紀錄片《F1：Drive to Survive》裡經常同框，不時陪伴George Russell出席各場比賽。（GettyImages）

平治車隊的George Russell與女友Carmen Mundt拍拖多年，二人在Netflix紀錄片《F1：Drive to Survive》裡經常同框，不時陪伴George Russell出席各場比賽。（GettyImages）

F1花花公子Lando Norris女友Margarida Corceiro

效力麥拿倫車隊的車手Lando Norris，因為熱愛出席派對被譽為「F1 Playboy」，他目前正與女友Margarida Corceiro拍拖，女方似乎為一眾車手女伴中顏值最高，在社交媒體亦擁有210萬名追踪者！

Lando Norris被稱為「F1花花公子」！（GettyImages）

Lando Norris目前正與女友Margarida Corceiro拍拖。（GettyImages）

Margarida Corceiro為一位模特兒，似乎為一眾車手女伴中顏值最高，在社交媒體亦擁有210萬名追踪者！（GettyImages）

Margarida Corceiro為一位模特兒，似乎為一眾車手女伴中顏值最高，在社交媒體亦擁有210萬名追踪者！（GettyImages）

法國男神Pierre Gasly女友Francisca Gomes

效力Alpine車隊的法國男神Pierre Gasly，與葡萄牙裔模特兒Francisca Gomes拍拖數年，女方為H&M的常用模持兒之一，在社交媒體擁有110萬名追踪者！

法國男神Pierre Gasly目前效力Alpine車隊。（GettyImages）

法國男神Pierre Gasly與葡萄牙裔模特兒Francisca Gomes拍拖數年。（GettyImages）

法國男神Pierre Gasly與葡萄牙裔模特兒Francisca Gomes拍拖數年。（GettyImages）

Pierre Gasly女友Francisca Gomes為H&M的常用模持兒之一，在社交媒體擁有110萬名追踪者！（Francisca Gomes IG圖片）

Pierre Gasly女友Francisca Gomes為H&M的常用模持兒之一，在社交媒體擁有110萬名追踪者！（Francisca Gomes IG圖片）

Carlos Sainz女友Rebecca Donaldson

西班牙車手Carlos Sainz與女友Rebecca Donaldson拍拖數年，女方為蘇格蘭裔模特兒，經常為雜誌拍攝封面，在社交媒體亦擁有55萬名追踪者！

西班牙車手Carlos Sainz與女友Rebecca Donaldson拍拖數年。（GettyImages）

西班牙車手Carlos Sainz與女友Rebecca Donaldson拍拖數年。（GettyImages）

西班牙車手Carlos Sainz與女友Rebecca Donaldson拍拖數年。（GettyImages）

Carlos Sainz女友Rebecca Donaldson為蘇格蘭裔模特兒，經常為雜誌拍攝封面。（Rebecca Donaldson IG圖片）