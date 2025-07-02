侏羅紀｜施嘉莉祖安遜會帶10歲女睇　「重拾當年我睇第一集經歷」

《侏羅紀》系列電影第7部《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World: Rebirth）昨日（1/7）已上畫，作為驚嚇系列，恐龍出沒時必有傷亡，而且無分大人細路見人就食。今集主角換來史施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演，正當不少人都指《侏羅紀》系列會嚇親小朋友，未必會一家大細入場睇，史施嘉莉祖安遜就表明會帶10歲的女兒（Rose）一齊睇。

今集主角換來史施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演。（視覺中國）

作為驚嚇系列，恐龍出沒時必有傷亡。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

祖安遜表示一直都有跟其他《侏羅紀》粉絲交流意見，他們都說最新一集的情節是最嚇人，考慮應否帶小朋友入場，但祖安遜早就表態，會讓女兒看這部片，因為想女兒重拾她當年看第一的經歷。祖安遜笑指，只需要透過遮住眼睛的手指隙去看就好了。「我希望10歲的小朋友，可以跟我當年在戲院看《侏羅紀公園》有一樣經歷，完全被迷倒2個小時。」現年40歲的祖安遜，在《侏羅紀公園》（1993年）上映時只有8歲，沒有被嚇倒反成為一個美好回憶。

40歲的祖安遜，在《侏羅紀公園》（1993年）上映時只有8歲，今年正式成為成員之一。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

而當正式宣內加盟《侏羅紀世界：重生》後，祖安遜就收到演出《侏羅紀世界》三部曲的女星白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）電郵，內容相當長，主要講述她拍攝時的經歷，亦高興獲不少粉絲支持。」