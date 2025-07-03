醬園弄懸案｜改編轟動全國殺夫碎屍案　章子怡毀容式造型震撼演出

改編真人真事的奇案電影《醬園弄》第一部《醬園弄．懸案》，是雙料金像最佳導演陳可辛籌備多年的最新執導作品，改編自發生在1945年的真實民國奇案，首度與金像影后章子怡合作，配搭巨星陣容包括王傳君、易烊千璽、梅婷、趙麗穎、雷佳音、劉潤萱、章宇、Anna Kirke、楊冪、康春雷主演，在上海實景拍攝，還原八十年前老上海的場景，帶領觀眾走進一個交織著人性、罪惡、時代、命運與反抗的奇案迷局。

《醬園弄》將透過兩部電影的形式，還原動盪年代的上海，從日佔偽汪時期到國民政府到解放後跨越三個時代的眾生百態。早前第一部《醬園弄．懸案》率先於內地上映，票房總收入突破3億元人民幣，搶先觀影的觀眾紛紛表示「很久沒有這種大螢幕質感及觀影感受了！」。香港將於7月17日公映，7月12、13日設優先場，今日（7月3日）正式發佈海報及前導預告片。

第一部《醬園弄．懸案》率先於內地上映，票房總收入突破3億元人民幣。（《醬園弄‧懸案》劇照）

港版海報章子怡成核心人物

《醬園弄．懸案》港版海報以主角章子怡為核心，她飾演40年代上海弄堂深處被控謀殺肢解親夫的無名婦人詹周氏。她是那個時代的低下階層婦女，連名字都不被記載，僅被丈夫與前僱主的姓氏組合來稱呼，卻因不堪長年遭受家暴，而犯下這宗驚天駭人的殺夫血案。章子怡今次以「毀容式」造型鮮活演繹出大時代夾縫中挣扎求生的小人物，特別以激罕的短髮造型配上憔悴妝容拍攝海報，一身染血旗袍觸目驚心，眼神既幽怨迷濛又不失倔強，銳意投入這個千夫所指的兇手角色，決心呈獻前所未見的震撼演出。

章子怡飾演無名婦人詹周氏，在40年代上海的低下階層婦女，連名字都不被記載，僅被丈夫與前僱主的姓氏組合來稱呼。（《醬園弄‧懸案》劇照）

神級卡士捲入駭人奇案

圍繞女主角身邊的就是由這宗殺人凶案所牽引出不同身份的各路人物：《孤注一擲》、《默殺》的王傳君飾演被殺害而身首異處的丈夫詹雲影；《少年的你》、《滿江紅》的易烊千璽飾盲人算命師宋瞎子；《西遊記．女兒國》的趙麗穎飾離婚劇作家西林；《滿江紅》飾演曹操的雷佳音飾一心盡快破案的上海市輔警察局長薛至武；《我不是藥神》章宇飾法醫；《春嬌與志明》的楊冪飾獄中的大姐大王許梅；《唐人街探案3》、《第八個嫌疑人》大鵬飾鎖匠何慧賢；《赤狐書生》李現飾害詹雲影染上賭癮的友人張保福等，鼎盛的神級演員陣容絕對是一時無兩，各人為角色改頭換面帶來意想不到的演出，也令觀眾期待度大增。

章子怡今次以「毀容式」造型鮮活演繹出大時代夾縫中挣扎求生的小人物。（《醬園弄‧懸案》劇照）

前導預告揭開奇案序幕

《醬園弄．懸案》前導預告中，可見身著破碎血色旗袍的詹周⽒(章子怡 飾)變身「行走的殺人嫌疑犯」，拿著淌血的手提袋，穿梭於上海幽深昏暗的弄堂窄巷、迂迴曲折的樓房梯間，與各路人物擦身而過，引起各種窺看與注視，卻連暗角中突然伸手捉住她的男主角雷佳音，都攔不住她？羸弱婦人詹周氏是殺害壯碩丈夫的疑兇，屍體頭顱卻下落不明。究竟血案是她一人所為，還是有人相助？真兇是否另有其人？一宗奇案，牽動全民審判；鐵證如山，又能怎樣翻案？

案件當年轟動全上海。（《醬園弄‧懸案》劇照）

陳可辛將人性與大時代變遷交織

陳可辛導演繼《甜蜜蜜》、《投名狀》、《中國合伙人》、《親愛的》及《奪冠》後，在重榜新作《醬園弄．懸案》中打破傳統犯罪片敘事框架，將人性與大時代變遷交織，既呈現殺夫奇案的戲劇衝突，亦鋪展亂世眾生相的恢弘視野。《醬園弄．懸案》 影像風格冷峻而凌厲，色調的巧妙運用營造出了一種壓抑而緊張的氛圍，給觀眾帶來強烈的代入感。有觀眾稱讚本片：「導演在控制框架式構圖、鏡頭調度、色彩光影、演員特寫、服道佈景和插敘式敘事等方面無可挑剔。」也有觀眾被角色在逆境中頑強的生命力所打動:「從小弄堂到法庭，從渾噩到清醒，詹周氏命運的每次改變都是新思想在舞動，在那個時代掙出了一條生路，令人敬佩。」

故事大綱：

根據民國四大奇案之一改編：1945年，上海新昌路小巷「醬園弄」中驚現駭人血案，瘦弱女子詹周氏（章子怡 飾）手刃親夫詹雲影（王傳君 飾）更碎屍16塊，並留在案發現場被上海市輔警察局長薛至武（雷佳音 飾）逮捕。案情看似明朗，唯獨屍體頭顱不知所終，真相一時撲朔迷離，輿論更是眾說紛紜，血案背後眾人相繼登場：樓下算命的宋瞎子（易烊千璽 飾）、鎖匠何慧賢（大鵬 飾）、獄中的大姐大王許梅（楊冪 飾）、離婚劇作家西林（趙麗穎 飾）等，所有人的命運都將被這宗殺夫懸案改寫……