F1電影｜畢彼特濫用安全車致勝　咸美頓因同樣安排痛失8連冠紀錄

《F1電影》由畢彼特主演，《壯志凌雲：獨行俠》約瑟高辛斯基導演執導，加上著名F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）監製，戲中涉及不少真實F1賽車的實況，引起大家興趣。其中戲入面畢彼特經常用安全車一招，令賽事被逼重新開始，削弱對手領先優勢。現實中，這技倆的確時有發生，而最經典就要數到2021年，一級方程式F1尾站阿布扎比站，咸美頓正準備打破車神米高舒麥加（Michael Schumacher）七屆冠軍紀錄之際，就因為賽事出動安全車，令其夢碎。



畢彼特在戲中，為贏無所不用其極，安全車都成為致勝關鍵。（《F1》電影劇照）

2021年12月12日，一級方程式F1尾站在阿布扎比站舉行，當時全球目光都放在咸美頓對韋斯達賓（Max Verstappen）的大戰上。兩位車手在之前的賽事，同獲369.5分平手，這場賽車就變成一決定生死，同時亦是咸美頓有機會破舒麥加紀錄，連贏7屆冠軍奪下第8冠的時刻。

2021年12月12日，一級方程式F1尾站在阿布扎比站舉行，當時全球目光都放在咸美頓對韋斯達賓（Max Verstappen）的大戰上。（視覺中國）

當日賽事，韋斯達賓排頭位起步，咸美頓排第二，期間咸美頓一直領先，但全程都火藥味濃，如在第七圈，韋斯達賓在內檔轉左彎同時，將咸美頓逼出賽道外，咸亦藉完全駛出賽道衝上第一位，賽會亦冇因此作出處分。期間韋斯達賓雖然一直力追，但咸美頓始終有一定優勢，去到第36圈時，二人已有超過五秒半的差距，似乎咸美頓的8連冠在望。

由於是生死對決，全程都咬得好緊。（視覺中國）

可惜去到第37圈，因為車手拿蒂菲發生意外，大會出動安全車，此舉令車手間的距離優勢收窄，接近洗牌重來，而紅牛車隊更趁機讓韋斯達賓入站換上全新硬胎，最後一圈當安全車離開後，韋斯達賓成功爬頭從後衝線，奪得最終冠軍。

最後一圈當安全車離開後，韋斯達賓成功爬頭從後衝線，奪得最終冠軍。咸美頓痛失8連冠紀錄。（視覺中國）

就這個賽果，咸美頓所屬的平治車隊話事人禾夫（Toto Wolff），以「永不磨滅的痛」才形容這個賽果。更形容事件較體壇兩大經典爭議事件更嚴重。「我認為這場車，與1986年世界盃馬勒當拿的『上帝之手』，或1966年世界盃決賽英格蘭的入球，有過之而無不及。賽會這個不一致的判決，就從咸美頓手上拿走世界冠軍。」

失冠造成禾夫永恆的痛，當時在賽後兩星期，依然提起這次不公裁決。（Getty Images）

當時有不少車迷將事件推至陰謀論，認為咸美頓是有史以來最成功，也是首位在一級方程式賽事贏得冠軍的黑人車手，而他的7連冠佳績已平了來自德國的「車神」米高舒麥加，為保持車神地位，不想讓咸美頓破紀錄取得8連冠，故賽事上出現不少「變數」。