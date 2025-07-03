F1電影︱畢彼特13架名貴愛驅總值千萬 對比天價片酬收入九牛一毛
畢彼特（Brad Pitt）主演的荷里活賽車動作電影《F1》，上周於香港及世界各地上映。電影以地表最高速賽事一級方程式賽車為題材，畢彼特亦親身駕駛改裝過的F2賽車，在正規賽場上飛馳，非常考驗駕駛技術與體能！劇情中，畢彼特飾演的男主角Sonny Hayes除了重回一級方程式賽場，更在片頭參與美國著名的「地通拿24小時耐力賽」，不論方程式或跑車賽均難不到他！現實中，畢彼特亦是愛車之人，擁有多架名貴愛驅，據報總值148萬美元（約港幣1166萬元），相比他的估計年收入2500萬美元（約港幣1億9625萬元）僅為九牛一毛！
以下立即為大家盤點畢彼特名下13架愛驅！
1. 林寶堅尼Aventador LP 700-4
價值約為25萬4799美元（約港幣200萬元）
2. 保時捷Taycan turbo S
價值約為9萬9400美元（約港幣78萬元）
3. 賓利Continental GT
價值約為22萬5000美元（約港幣176萬元）
4. Aston Martin Vanquish Carbon Edition
價值約為15萬8600美元（約港幣124萬元）
5. 平治G55 AMG
價值約為18萬3000美元（約港幣143萬元）
6. 奧迪R8 Spyder
價值約為17萬1000美元（約港幣134萬元）
7. 雪佛蘭Camaro SS
價值約為4萬4000美元（約港幣34萬元）
8. 雪佛蘭Tahoe
價值約為5萬3000美元（約港幣41萬元）
9. 凌志LS460 F Sport
價值約為8萬美元（約港幣62萬元）
10. 寶馬Hydrogen
價值約為5萬8000美元（約港幣45萬元）
11. 奧迪Q7
價值約為6萬美元（約港幣47萬元）
12. Tesla Model 3
價值約為6萬8000美元（約港幣53萬元）
13. Jeep Cherokee
價值約為3萬6000美元（約港幣28萬元）