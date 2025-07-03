F1電影︱畢彼特13架名貴愛驅總值千萬　對比天價片酬收入九牛一毛

畢彼特（Brad Pitt）主演的荷里活賽車動作電影《F1》，上周於香港及世界各地上映。電影以地表最高速賽事一級方程式賽車為題材，畢彼特亦親身駕駛改裝過的F2賽車，在正規賽場上飛馳，非常考驗駕駛技術與體能！劇情中，畢彼特飾演的男主角Sonny Hayes除了重回一級方程式賽場，更在片頭參與美國著名的「地通拿24小時耐力賽」，不論方程式或跑車賽均難不到他！現實中，畢彼特亦是愛車之人，擁有多架名貴愛驅，據報總值148萬美元（約港幣1166萬元），相比他的估計年收入2500萬美元（約港幣1億9625萬元）僅為九牛一毛！

以下立即為大家盤點畢彼特名下13架愛驅！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

1. 林寶堅尼Aventador LP 700-4

價值約為25萬4799美元（約港幣200萬元）

林寶堅尼Aventador LP 700-4。（GettyImages）

2. 保時捷Taycan turbo S

價值約為9萬9400美元（約港幣78萬元）

保時捷Taycan turbo S。（GettyImages）

3. 賓利Continental GT

價值約為22萬5000美元（約港幣176萬元）

賓利Continental GT。（GettyImages）

4. Aston Martin Vanquish Carbon Edition

價值約為15萬8600美元（約港幣124萬元）

Aston Martin Vanquish Carbon Edition。（GettyImages）

5. 平治G55 AMG

價值約為18萬3000美元（約港幣143萬元）

平治G55 AMG。（平治網站圖片）

6. 奧迪R8 Spyder

價值約為17萬1000美元（約港幣134萬元）

奧迪R8 Spyder。（GettyImages）

7. 雪佛蘭Camaro SS

價值約為4萬4000美元（約港幣34萬元）

雪佛蘭Camaro SS。（GettyImages）

8. 雪佛蘭Tahoe

價值約為5萬3000美元（約港幣41萬元）

雪佛蘭Tahoe。（Gettyimages）

9. 凌志LS460 F Sport

價值約為8萬美元（約港幣62萬元）

凌志LS460 F Sport。（凌志網站圖片）

10. 寶馬Hydrogen

價值約為5萬8000美元（約港幣45萬元）

畢彼特曾乘坐的寶馬Hydrogen7。（GettyImages）

11. 奧迪Q7

價值約為6萬美元（約港幣47萬元）

奧迪Q7。（GettyImages）

12. Tesla Model 3

價值約為6萬8000美元（約港幣53萬元）

Tesla Model 3。（GettyImages）

13. Jeep Cherokee

價值約為3萬6000美元（約港幣28萬元）