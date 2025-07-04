周驄離世︱新紥師妹方中Sir成經典　許紹雄：全靠佢唔搞笑認真做

香港資深演員周驄今日（4日）傳出因肺炎離世消息，享壽92歲。周驄早於1955年入行，首部參演電影《碎琴樓》已飾演男主角，六十年代成為光藝影片公司力捧小生，演出《苦命女兒》、《龍鳳劍》與《癡情兒女》等多部膾炙人口作品。周驄身形高大、外型儒雅，演技自然流暢，一直深受觀眾喜愛，及至千禧年初演出《新紥師妹》系列，與吳彥祖飾演父子，亦留下不少經典喜劇橋段，令觀眾回味！

香港資深演員周驄傳出因肺炎離世消息，享壽92歲。（視覺中國）

周驄後生拍粵語片時已靚仔有型。

《新紥師妹》方中Sir經典笑話

周驄於千禧喜劇系列《新紥師妹》裡，與吳彥祖合演父子檔，飾演「教父」區耀山，是女主角方麗娟（楊千嬅 飾）的調查對象之一。劇情中，周驄與許紹雄上演一段「見家長」橋段，當方麗娟口誤稱呼爸爸做「鍾Sir」時，引起周驄注意、隨即詢問父女姓方或姓鍾。許紹雄因此自稱「方中Sir」，更爆笑寫出Sir字中文，讓周驄釋疑後笑言：「真係活到老學到老！」意外成為《新紥師妹》最經典笑話，流芳百世！

周驄於千禧喜劇系列《新紥師妹》裡，與吳彥祖合演父子檔，飾演「教父」區耀山，是女主角方麗娟的調查對象之一。（《新紥師妹》電影截圖）

周驄與許紹雄上演一段「見家長」橋段，方麗娟口誤稱呼爸爸做「鍾Sir」時，許紹雄便自稱為「方中Sir」，更爆笑寫出Sir字中文！（《新紥師妹》電影截圖）

周驄認真地問許紹雄「Sir」字中文點寫成為經典。（《新紥師妹》電影截圖）

許紹雄亦搞笑地寫出「Sir」字中文。（《新紥師妹》電影截圖）

就周驄離世消息，《香港01》透過電話訪問許紹雄，細談當年合作點滴。許紹雄得知周驄離世後，深感難過、哽咽表示：「知道周驄叔離開，心裡面好唔舒服。」許紹雄與周驄在《新紥師妹》裡合演經典情節，他表示喜感效果全歸功於周驄：「佢完全唔會搞笑，好認真咁做！但如果佢冇咁認真去做，一定冇咁好笑，估唔到大家咁鍾意，其實全靠佢！」續指該橋段事隔多年成為經典，自己亦始料不及：「冇諗到呢場戲咁經典，唔止喺香港、連大灣區、內地普通話觀眾、東南亞觀眾都咁鍾意，成日會回帶提起！」

許紹雄得知周驄離世後，深感難過、哽咽表示：「知道周驄叔離開，心裡面好唔舒服。」（葉志明攝）

曾經多次與周驄合作，許紹雄憶述前輩為人：「佢好好記性、無論對上、對下都咁好人！仲記得以前喺TVB工作，佢會自己揸車返工、好好精神，每日由觀塘自己揸車返到電視城，好犀利！」談到在電視台時期合作，許紹雄憶述參演黃子華主演劇集《絕代商驕》期間，與周驄合作令人回味：「當年我哋喺《絕代商驕》演過父子，周驄叔次次都好認真做戲、唔係搞笑，但反而喜劇效果更好！」坦言合作過後，近年與周驄各自忙碌，鮮有機會聚會聯絡，對前輩的離開深感婉惜。

許紹雄憶述與周驄於《絕代商驕》飾演父子，表示周驄認真演出、不會刻意搞笑，反而更具喜劇效果。（《代商驕》劇集截圖）

《新紥師妹2》誤煮龍吐珠「七伯」

周驄於《新紥師妹》演出大受歡迎，在續集《新紥師妹2：美麗任務》亦回歸重演區耀山。劇情中，方麗娟到區家大宅下廚，卻在龍吐珠「七伯」換水期間，誤將龍吐珠當成石斑蒸熟，讓區耀山大驚失色，傷心地高呼：「吓！七伯！係邊個（做嘅？）？」周驄的演出再次成為系列中令觀眾難忘與回味的經典情節！

劇情中，方麗娟誤將龍吐珠「七伯」蒸煮，讓周驄飾演的區耀山大驚失色！（《新紥師妹2：美麗任務》電影截圖）

劇情中，方麗娟誤將龍吐珠「七伯」蒸煮，讓周驄飾演的區耀山大驚失色！（《新紥師妹2：美麗任務》電影截圖）

劇情中，方麗娟誤將龍吐珠「七伯」蒸煮，讓周驄飾演的區耀山大驚失色！（《新紥師妹2：美麗任務》電影截圖）

《飯戲攻心》導演Sunny陳詠燊當年於《新紥師妹》系列擔任編劇，《香港01》就周驄離世請陳詠燊分享當年合作點滴時，Sunny憶述指：「周驄叔係一位好好嘅演員、好好嘅前輩，無論戲裡戲外形象好統一，佢成日演慈祥爺爺角色，佢係現場亦係一個好慈祥嘅爺爺！」作為業內大前輩，陳詠燊表示周驄非常樂意配合劇本、按後輩編劇們的想法演出：「佢會好nice咁聽我哋講，埋位會跟我哋嘅方法照演一次，係好專業、對我哋好好嘅演員。」更透露周驄面對「方中Sir」的荒誕回應，「真係活到老、學到老！」一句早於劇本出現，周驄亦遵照劇本演繹。

《飯戲攻心》導演陳詠燊當年為《新紥師妹》擔任編劇。（梁碧玲 攝）

陳詠燊亦表示，由於周驄慈祥和善性格鮮明，因此每每演出具形象反差的角色，便產生極有趣的喜劇效果：「譬如佢要喺《新紥師妹》演一位過氣黑道大佬，其中一兩句對白『哈哈！你個女方麗娟喺我手上！』或者出手打助手嘅時候，就會有一種好好笑嘅反差，亦都係周驄叔好善用自己嘅特質帶來喜感！所以我會永遠好懷念周驄叔！」