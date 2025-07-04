影藝戲院進駐九龍灣MegaBox　配備全新IMAX鐳射巨幕升級12聲道

位處九龍東商貿區心臟地帶－影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日，於九龍灣MegaBox 11樓隆重開幕。CineArt MegaBox為影藝戲院繼現時銅鑼灣JP及青衣城後，旗下第三間戲院。全新戲院CineArt MegaBox嶄新升級開幕，精心設計七間特色影廳，合共近850個座位，提供九龍灣區最多影廳選擇！

影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日，於九龍灣MegaBox 11樓隆重開幕。（資料圖片）

為提升觀影體驗 ，影藝戲院引進首塊IMAX® with Laser巨幕，並且成為九龍東唯一IMAX配置戲院，開創更高規格之影院服務。而全新IMAX® with Laser巨幕投影比例更高達1.90:1，將更清晰和更明亮的畫面，配以更強烈的對比度，結構成鮮明絢麗的色彩呈現於巨幕上；配合IMAX 12 聲道系統，讓觀眾感受到震撼人心的音效體驗。

影藝戲院引進首塊IMAX® with Laser巨幕，配合IMAX 12 聲道系統。（資料圖片）

為慶祝影藝戲院首塊IMAX® with Laser巨幕隆重登陸CineArt MegaBox，CineArt MegaBox之IMAX影院更實現影迷願望，以震撼票價登場，IMAX成人票價低至HK$85起，勢必成為影迷觀影首選！

影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日，於九龍灣MegaBox 11樓隆重開幕。（資料圖片）

而CineArt MegaBox更推出驚喜成人票價HK$50，學生票價全天候HK$40，而銀髮族票價更低至HK$30起。CineArt MegaBox即將選映多部適合一家大細的合家歡暑期鉅片，緊接登場包括《超人》(Superman)、《藍精靈大電影》(Smurfs)、《神奇4俠：英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps)及《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》(Doraemon: Nobita's Art World Tales)等，部部充滿話題，創造暖意洋溢的親子時光！

影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日，於九龍灣MegaBox 11樓隆重開幕。（資料圖片）

此外，CineArt MegaBox於開幕期間，更會推出不同優惠，當中包括CineArt VIP尊享全年正價2D戲票及小食部八折優惠。而深受觀眾歡迎的CineArt Monday逢星期一HK$40限定票價及中銀信用卡星期五、六正價2D戲票買一送一優惠同時適用，詳情請向戲院查詢。