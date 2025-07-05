F1電影︱畢彼特破紀錄收2.4億片酬　僅達監製咸美頓X個月賽車薪酬

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及Damson Idris主演，以地表最高速度賽事一級方程式賽車為題材！電影數年前曾於一級方程式正式賽場上取景，實景及觀眾現場真實感十足，更虛構出魚腩車隊「APXGP」落場參賽，連F1官方認證的賽車遊戲、官方網站上架的衣帽周邊產品，均假戲真做，令觀眾在戲院裡外一樣投入！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

《F1》電影製片商假戲真做，連F1官方認證的賽車遊戲、官方網站上架的衣帽周邊產品，都跟足真實車隊的規格打做。（F1官網圖片）

據外媒報道，畢彼特主演《F1》為他帶來3000萬美元（約港幣2億3549萬元）片酬收入，刷新他從影以來片酬紀錄巔峰！然而，有外國媒體及賽車迷假設，畢彼特的車手角色Sonny Hayes，若取得同一報酬作為車手合約年薪，竟然僅排在現役車手年薪榜第四位！在一級方程式車手薪酬榜上，更有兩位車手的年薪超過Sonny Hayes兩倍，而眾多車隊之中，亦以法拉利車隊出手最闊綽，兩位車手的總年薪達9400萬美元（約港幣7億3787萬元）！

畢彼特主演《F1》為他帶來3000萬美元片酬收入，刷新他從影以來片酬紀錄巔峰！（GettyImages）

第10位：Alex Albon（Williams車隊）——800萬美元（約港幣6280萬元）

Alex Albon以800萬美元年薪排行車手榜第10位。（GettyImages）

Alex Albon目前效力於Williams車隊。（GettyImages）

第8位：Pierre Gasly（Alpine車隊）——1000萬美元（約港幣7850萬元）

Pierre Gasly以1000萬美元年薪排行車手榜第8位。（GettyImages）

Pierre Gasly目前效力於Alpine車隊。（GettyImages）

第8位：Carlos Sainz（Williams車隊）——1000萬美元（約港幣7850萬元）

Carlos Sainz以1000萬美元年薪排行車手榜第8位。（GettyImages）

Carlos Sainz目前效力於Alpine車隊。（GettyImages）

第7位：George Russell（平治車隊）——1500萬美元（約港幣1億1775萬元）

George Russell以1500萬美元年薪排行車手榜第7位。（GettyImages）

George Russell目前效力於平治車隊。（GettyImages）

第5位：Lando Norris（麥拿倫車隊）——2000萬美元（約港幣1億5700萬元）

Lando Norris以2000萬美元年薪排行車手榜第5位。（GettyImages）

Lando Norris目前效力於麥拿倫車隊。（GettyImages）

第5位：Fernando Alonso（Aston Martin車隊）——2000萬美元（約港幣1億5700萬元）

Fernando Alonso以2000萬美元年薪排行車手榜第5位。（GettyImages）

Fernando Alonso目前效力於Aston Martin車隊。（GettyImages）

第4位：Sonny Hayes（APX GP車隊）——3000萬美元（約港幣2億3549萬元）

畢彼特飾演的Sonny Hayes以3000萬美元年薪排行車手榜第4位。（《F1》劇照）

畢彼特飾演的Sonny Hayes效力於虛構車隊APX GP。（GettyImages）

第3位：Charles Leclerc（法拉利車隊）——3400萬美元（約港幣2億6689萬元）

Charles Leclerc以3400萬美元年薪排行車手榜第3位。（GettyImages）

Charles Leclerc目前效力於法拉利車隊。（GettyImages）

第2位：咸美頓（法拉利車隊）——6000萬美元（約港幣4億7098萬元）

咸美頓以6000萬美元年薪排行車手榜第2位。（GettyImages）

咸美頓目前效力於法拉利車隊。（GettyImages）

第1位：韋斯塔賓（紅牛車隊）——6500萬美元（約港幣5億1023萬元）

韋斯塔賓以6500萬美元年薪排行車手榜第1位。（GettyImages）