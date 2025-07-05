神奇4俠︱末日博士Julian McMahon病逝　棄隨首相父從政做Model

澳洲演員Julian McMahon於日前（2日）因癌症病逝，終年56歲。Julian McMahon生前拍攝不少荷里活影視作品，最為香港觀眾熟悉的代表作定必為Marvel超級英雄電影《神奇4俠》（Fantastic Four），與基斯伊雲斯（Chris Evans）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）合作飾演元祖末日博士。Julian McMahon生涯代表作亦包括劇集《Home and Away》、《Profiler》及《Charmed》，其中《Nip/Tuck》更為他提名金球獎電視劇最佳男主角！

Julian McMahon為《神奇4俠》二部曲裡的初代末日博士。（《神奇4俠》電影劇照）

Julian McMahon為《神奇4俠》二部曲裡的初代末日博士。（《神奇4俠》電影劇照）

Julian McMahon於《神奇4俠》二部曲裡與基斯伊雲斯及謝茜嘉艾芭等演員同框。（《神奇4俠》電影劇照）

Julian McMahon出生及成長於澳洲悉尼，其父為澳洲前首相William McMahon爵士，母親則為名流千金兼時尚教主。Julian作為政壇與上流二代，從小被栽培跟隨父親的步伐，就讀父親畢業的貴族私立男校，兒時參軍的夢想亦與曾於軍中任職少校的父親一樣，畢業後Julian亦先後在悉尼大學修讀法律、再轉往伍倫貢大學修讀經濟學，科目均為父親修畢的學位。然而Julian McMahon對法律與經濟均沒有興趣，因此決定放棄跟隨父親從政之路，尚未畢業便投身時裝界成為模特兒，旋即活躍於米蘭、倫敦、紐約及巴黎等時裝都市。

Julian McMahon生前較活躍於電視劇演出。（《Childhood's End》劇集劇照）

Julian McMahon在父親過世時正在歐洲工作，趕回澳洲出席父親葬禮後，接拍當地的名牌牛仔褲廣告，因此被電視台相中，參演肥皂劇成為演員，在澳洲闖出名氣後，便到赴荷里活發展，成為香港觀眾亦認識的Julian McMahon。