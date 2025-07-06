F1電影︱劇情神預言2026年賽場局勢　美國血統車隊將面世成第11隊

荷里活賽車動作電影《F1》由七屆一級方程式世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）監製、畢彼特（Brad Pitt）主演，電影以地表速度、規格及關注度最高的一級方程式賽車為題材，數年前更曾於賽場上實地取景，現場真實感十足！《F1》電影劇情講述虛構魚腩車隊APXGP位處解散存亡邊緣，由於在賽季逾半均未能取得任何分數，於是車隊老闆便力邀昔日同為隊友的過氣車手Sonny Hayes（畢彼特 飾）入隊參賽，竟意外為車隊的意志與實力帶來翻天覆地的變化！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

《F1》劇情講述虛構魚腩車隊APXGP位處解散存亡邊緣，由於在賽季逾半均未能取得任何分數，於是車隊老闆便力邀昔日同為隊友的過氣車手Sonny Hayes入隊參賽。（《F1電影》劇照）

一級方程式賽車在美國的關注度，一向略低於發源地英國及歐洲各國，目前賽場上亦只有HAAS車隊擁有美國血統。然而《F1》電影虛構出美國車隊APXGP，更成為賽場上第11隊參賽隊伍，觀眾亦沒有想過原來數年前拍攝的《F1》，竟然神預言2026年一級方程式賽季的最新變動！據Formula 1官方日前發布消息，美國著名汽車品牌Cadillac組成的車隊，將會成為2026年賽季第11隊參賽隊伍，車隊在TWG Motorsports及通用汽車（GM）的支持下出戰，並將於明年3月在澳洲墨爾本首站登場！

《F1》劇情竟然神預言2026年一級方程式賽季的最新變動！（GettyImages）

《F1》劇情竟然神預言2026年一級方程式賽季的最新變動！（F1官網圖片）

在Cadillac車隊正式參賽前，一眾賽車迷及電影迷亦可以率先窺探Cadillac車隊籌組備戰的歷程，全因荷里活動作影星兼賽車狂迷奇洛李維斯（Keanu Reeves）將會推出一部關於Cadillac車隊的紀錄片，更親自擔任監製及主持，帶領觀眾一同了解這個美國最古老的汽車品牌跨入賽車壇最高舞台的過程！

奇洛李維斯將會推出一部關於Cadillac一級方程式車隊的紀錄片，更親自擔任監製及主持。（Getty Images）

奇洛李維斯早前已監製兼主持過另一部一級方程式賽車的紀錄節目。（《Brawn: The Impossible Formula 1 Story》節目劇照）

奇洛李維斯早前已監製兼主持過另一部一級方程式賽車的紀錄節目。（《Brawn: The Impossible Formula 1 Story》節目劇照）

奇洛李維斯早前已監製兼主持過另一部一級方程式賽車的紀錄節目。（《Brawn: The Impossible Formula 1 Story》節目劇照）

奇洛李維斯早前已監製兼主持過另一部一級方程式賽車的紀錄節目。（《Brawn: The Impossible Formula 1 Story》節目劇照）

作為一級方程式車迷及常客的奇洛李維斯，身兼電單車與房車賽車手，對於監製及主持Cadillac車隊紀錄片，曾表示：「我深感榮幸而且興奮能夠參與記錄Cadillac一級方程式車隊的故事，見證他們進軍全球頂尖賽車殿堂的壯闊歷程。紀錄影集的宗旨是引領觀眾深入這場征途的核心，揭示躋身世界最頂級賽事競技場所需付出的艱辛與卓越成就！」

奇洛李維斯為一級方程式車迷及常客，多次被拍攝到出席銀石賽場觀賽。（GettyImages）

奇洛李維斯亦身兼電單車兼房車賽車手！（GettyImages）

奇洛李維斯亦身兼電單車兼房車賽車手！（GettyImages）

奇洛李維斯亦身兼電單車兼房車賽車手！（GettyImages）