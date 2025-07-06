神奇4俠｜過百粉絲齊集啟德　Cosplay不同角色與Fantasticar合照

Marvel Studios《神奇4俠: 英雄第一步》將於7月23日盛大獻映！為迎接電影七月上映，復古未來標誌的Fantasticar已「駕」臨香港嶄新的綜合體育娛樂地標──啟德體育園！於7月4日至23日期間，戲中型爆登場的Fantasticar，將以1:1形式率先於啟德體育園中央廣場展出，為電影預先引爆狂熱！

逾百Marvel粉絲齊集啟德體育園cosplay不同經典角色，齊齊與Fantasticar合照。（大會提供）

有最強實力家庭，怎少得最忠實粉絲？今日(7月4日)逾百Marvel粉絲齊集啟德體育園cosplay不同經典角色，齊齊與Fantasticar合照，場面極為熱鬧！一眾人馬更沿著《神奇4俠：英雄第一步》作主題佈置的啟德體育大道，邊走邊打卡，並齊齊欣賞啟德主場館外墻的《神奇4俠: 英雄第一步》限定主題燈飾展，感受一片藍海的未來氣氛，興奮度爆燈！

7月4日至23日期間，戲中型爆登場的Fantasticar，將以1:1形式率先於啟德體育園中央廣場展出。（大會提供）

位於啟德體育園啟德零售館2的Hot Toys Power Gate專門店，亦已升級為《神奇4俠：英雄第一步》主題佈置。長達19米的巨型LED幕牆，將動態展示COSBI角色與電影經典元素，成粉絲們必到打卡聖地！

《神奇4俠》的quicksilver都有亮相。（大會提供）

呢個長臂效果幾得意。（大會提供）

《神奇4俠: 英雄第一步》作為MCU第一個超級英雄家庭，具有劃時代之意義。在《雷霆特攻隊*》的片末彩蛋中登場之後，已令影迷期待度爆燈！電影設定於一個前所未見的平行宇宙中，呈現出充滿想像力、型格的1960年代feel的復古未來主義，同時又因為與《復仇者聯盟5: 末日之戰》有重要關連，而成為MCU第6階段必睇之作。