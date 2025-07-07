F1電影︱全球票房將破18億港元 畢彼特要做真正F1車手爭一個條件

由畢彼特（Brad Pitt）主演的荷里活賽車動作電影《F1》，上周於香港及世界各地上映，全球票房突破5億美元，成為Apple製作史上最賣座電影。電影以一級方程式賽車為題材，畢彼特亦親身駕駛改裝過的F2賽車，在正規賽場上飛馳，非常考驗駕駛技術與體能。不過要令Brad Pitt成為真正F1車手，他還需要超級駕駛執照（Super License）才能成功。



由畢彼特（Brad Pitt）主演的荷里活賽車動作電影《F1》，上周於香港及世界各地上映。（《F1》電影海報）

被譽為地表最高速賽事的一級方程式賽車，車手的需求可謂遠遠超乎想象。坊間有傳，有資格參與F1賽事的車手，都是世界上最強的1%車手，但成為F1車手究竟有多困難？而超級駕駛執照（Super License）又是什麼？

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

據知，國際賽車聯會（Fédération Internationale de l'Automobile，簡稱：FIA）每年都會為其認可的賽車賽事頒發各種執照，但F1則需要超級駕駛執照（Super License）。這張最高級別的執照是由FIA發出的資格證書，要獲得這張執照，車手必須符合《國際體育法典》中詳細列明的要求，並每年經由FIA決定資格。

《F1》電影製片商假戲真做，連F1官方認證的賽車遊戲、官方網站上架的衣帽周邊產品，都跟足真實車隊的規格打做。（F1官網圖片）

車手必須是FIA國際A級執照的持有者，除了持有有效的駕駛執照，在首次F1競賽開始時至少18歲，同時必須完成《國際體育法典》和F1運動規則的知識測試，完成至少兩個不同認證的單座位方程式錦標賽賽季至少80%賽事，例如F2、F3、IndyCar、DTM、Super GT500等。另外，車手亦需要在參加F1前雷擊至少40分的積分，不過去年FIA修訂要求，刪除「須擁有所屬國家的普通車輛駕駛執照」的規則，並將年齡限制降至17歲，車手在單座位方程式賽事中成績及表現突出FIA才會簽發執照。

要奪得超級駕駛執照（Super License）絕不容易。（《F1》電影劇照）

車手在參加FIA規定的錦標賽事累積超級執照積分時，都必須符合以下條件，包括：該錦標賽須至少包含5場分站，每場分站之間至少要間隔72小時、該錦標賽須至少在3條不同賽道舉行比賽、該錦標賽第一場比賽須達16位車手參賽、假如參加兩項賽事，該車手一年內最多只可參加2項，而且該2項錦標賽的開賽時間不得重疊。

超級駕駛執照需要符合多個條件，而且費用高昂。（《F1》電影劇照）

值得留意的是，申請超級駕駛執照的費用高昂，加上有效期只有12個月，每次續簽都是依據車手上季得到的F1積分收取續簽費用，而這部分的支出也是由車隊負擔。關於費用，FIA或車隊沒有透露實際數字，但車手去季排名逾高、總積分逾多，其來季的超級駕駛執照費用就會愈高。