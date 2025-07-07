侏羅紀世界｜新品種恐龍要達驚嚇效果　施嘉莉證不少場景為實景

橫跨32年的《侏羅紀公園》電影系列，今年迎來第七部作品《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth），並找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）迎戰新品種恐龍。電影上畫近一星期，戲中出現不少新品種恐龍都覺得歎為觀止。早前導演、視覺特技及主角施嘉莉祖安遜接受訪問時，就分別講出電影製作時鮮為人知的事。

戲中夾雜新新舊舊，真真假假不同品種的恐龍。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

《侏羅紀世界》（Jurassic World）三部曲成績亮麗非凡，每集突破十億美元票房，完美落幕三年後，最新篇章《重生》(Rebirth) ，由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜領軍。故事講侏羅紀統治事件發生五年後，星球生態環境對恐龍族群變得極不適宜，剩下的僅存在赤道附近，全因那裡氣候與它們曾經繁衍生息的環境相似。在熱帶生物圈裡，陸地、海洋、天空最龐大三種生物的 DNA 中，蘊藏著一種藥物關鍵，能夠為人類帶來神奇的救命功效。

今次故事設定發生在全新地點，有全新恐龍出現，部分更改造得非常凶猛。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

今次故事設定發生在全新地點，有全新恐龍出現，部分更改造得非常凶猛。據特效總監暨第二組導演大衛維克里則透露，導演對恐龍的設計非常講究，特別是片中首次登場的新品種包括︰滄龍、泰坦巨龍、風神翼龍、棘龍、鷹角龍、暴龍、迅翼龍、變種暴龍、蛙嘴翼龍、迅猛龍、雙冠龍、甲龍、美頜龍，設計指標都要讓觀眾嚇到毛骨悚然為止。

至於施嘉莉祖安遜在分享拍攝過程時表示：「很多人以為我們整天都是在綠幕前拍攝，其實並不是，我們今次有很多真實外景地點取景，目標就是營造出奇幻又真實的畫面。我們有搭船到偏遠島嶼，甚至和劇組一起露營拍攝，就是為了捕捉大自然的美景，為整部電影增添了豐富的質感。」

施嘉莉祖安遜表示：「很多人以為我們整天都是在綠幕前拍攝，其實並不是，我們今次有很多真實外景地點取景。」（《侏羅紀世界：重生》劇照）