神奇4俠｜6大必睇原因　最忠於原著之作　故事直通《復仇者5》

Marvel Studios 2025年度力作《神奇4俠: 英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps），香港將於7月23日搶先美國上映。今次是全新重製，故事背景更附合漫畫描繪的60年代，而且情節更表明會與《復仇者聯盟5: 末日之戰》(暫譯）有關聯，令人萬分期待，現先跟大家分享幾個必睇原因。

《神奇4俠：英雄第一步》設定於一個前所未見的平行宇宙中，呈現出充滿想像力、型格的1960年代feel的復古未來主義。（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

全新宇宙的「神奇4俠」 無包袱入場

《神奇4俠：英雄第一步》設定於一個前所未見的平行宇宙中，呈現出充滿想像力、型格的1960年代feel的復古未來主義，並不似我們認識的真實世界，所以既帶復古味，但同時又會出現飛的「Fantasticar」、可愛家務機械人H.E.R.B.I.E.等有趣的先進發明。由於當中的英雄人物，以至世界觀都跟現存MCU（地球-616）完全不同，所以即使未看過Marvel電影的觀眾，都不必先「做功課」，完全可以無包袱入場，感受電影的「神奇」威力！

「石頭人」就像變型俠醫一樣擁力強大力量，但同時他又為自己怪物般的外表感到自卑。（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

將直接影響《復仇者聯盟5》

於《雷霆特攻隊*》的片末彩蛋中，見到神奇4俠的太空船闖進了現存地球-616世界，已知這個家庭將對MCU有重大影響。而Marvel Studios主腦奇雲費治亦確認：「《神奇4俠：英雄第一步》中發生的事，會直接影響到《復仇者聯盟5: 末日之戰》(暫譯）。」令影迷們紛紛期待今次電影將如何為有羅拔唐尼重磅MCU回歸的《復仇者聯盟5: 末日之戰》(暫譯），完美預熱鋪路！

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5：毀滅日》，早前公布27位主演名單。（直播截圖）

角色引發觀眾共鳴

神奇4俠雖來自同一家庭，但卻各自有不同的性格、背景與能力。在電影之中，觀眾將感受到隨能力而來的責任與掙扎，例如「霹靂火」尊尼斯湯的性格自大而性急，不時讓世上最聰明但帶點戇直的「神奇先生」烈李察士與率領全球國際事務的親姐姐「隱形女俠」蘇珊斯湯擔心；至於「石頭人」就像變型俠醫一樣擁力強大力量，但同時他又為自己怪物般的外表感到自卑。神奇4俠各人物性格鮮明，必定會令觀眾愛上！

神奇4俠雖來自同一家庭，但卻各自有不同的性格、背景與能力。在電影之中，觀眾將感受到隨能力而來的責任與掙扎。（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

Marvel 最強勁異變人誕生？

於《神奇4俠：英雄第一步》中，「神奇先生」及「隱形女俠」的兒子 Franklin Richards 即將首登大銀幕！電影預告中可見 Franklin 以萌爆嬰兒姿態成為可愛擔當，但一眾粉絲更期待這個曾於漫畫故事內獲 Marvel 官方認證為超越 Omega 級數的「最強異變人」會否在今次電影，甚至未來《復仇者聯盟》系列中展現勁爆能力、扭轉局勢！

「神奇先生」及「隱形女俠」的兒子 Franklin Richards 即將首登大銀幕！（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

面對兩大宿敵 吞星滅族者、銀魔強勢登場

今次神奇4俠要面對兩大宿敵：行星吞噬者與銀魔，任務極為艱鉅！在預告中，已見到行星吞噬者身型極為龐大，對紐約造成嚴重破壞。作為神奇4俠的強大對手，他有如神一般的存在，不單體型巨大，而且會吞噬行星以維持生命力。當他試圖毀滅地球，神奇4俠就必需奮力對戰！

今次神奇4俠要面對兩大宿敵：行星吞噬者與銀魔。（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

忠於漫畫原著向「Marvel之父」致敬

《神奇4俠》首部漫畫於1961年出版，由「Marvel之父」史丹李(Stan Lee)與拍檔積克高比(Jack Kirby)創作，一推出已極受歡迎。基於這個時代背景，因此在漫畫中主角的戰衣設計、城市建設，以至對當年太空狂熱的呼應，都符合60年代的設定。有別於2005年、2015年版本充滿現代感的《神奇4俠》，今次《神奇4俠：英雄第一步》就帶觀眾回到60年代，是三者中最忠於原著的一章，亦被視為對「Marvel之父」史丹李及積克高比致敬。