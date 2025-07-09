羅家英首度回應病情　抗癌針藥引四大副作用︰個人虛弱咗唔多夠氣

《第62屆亞太國際電影節年度頒獎禮》今日（9日）於香港舉行，羅家英以頒獎嘉賓身分現身，引起全場哄動！羅家英早前公布第四度患癌消息，並直言放棄進行化療電療，引起外界關注，家英哥今日出席活動時面色紅潤、精神飽滿，在公布病情後首度接受傳媒訪問進行回應，訪問期間亦中氣十足，並分享日前到西安驚喜亮相莫文蔚演唱會的演出！

羅家英今日出席《第62屆亞太國際電影節年度頒獎禮》。（陳順禎 攝）

羅家英今日出席《第62屆亞太國際電影節年度頒獎禮》。（陳順禎 攝）

羅家英於會上接受一眾傳媒訪問時，感謝外界關心自己的健康狀況：「身體健康、萬事如意！身體幾好呀，目前冇咩嘢！」家英哥透露身體在針藥治療下變得虛弱，需要比以前更多休息時間、治療期間亦有四大副作用：「個人虛弱咗，猶其係打咗針個人變得虛弱、糖尿會增高，同埋會貧血、唔多夠氣，所以成日要瞓覺，得閒都要做下啲運動！」笑言太太汪明荃交代不要出席公開場合及接受訪問：「佢話訪問最嘥氣！（你覺得呢？）嘥氣㗎！（但大家掛住你）所以嘥氣都要講！」

羅家英。（陳順禎 攝）

羅家英公然「違抗」汪阿姐不準他接受訪問的要求，感謝大家關心他的健康。（陳順禎 攝）

羅家英亦表示就健康情況需要定期檢查，尤其需要關注糖尿狀況：「本來糖尿係食藥，但醫生話我好嚴重、要打針！所以聽日開始就打針、咁就一世㗎喇！遲啲仲會去睇泌尿科醫生，打女性荷爾蒙針！」在日常照顧方面，家英哥笑言無須聘請看護，至於汪阿姐會否細心照顧，家英哥則甜蜜表示：「佢被我看護！」續指：「佢對我和藹咗！」問及對比夫妻以前相處時的分別，家英哥幽默地瞪大雙眼、似乎暗示汪阿姐相當嚴厲！

羅家英提到治療近況時透露：「遲啲仲會去睇泌尿科醫生，打女性荷爾蒙針！」（陳順禎 攝）

羅家英日前擔任莫文蔚演唱會嘉賓，更在會上演唱《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的搞笑名曲《ONLY YOU》，家英哥表示受到邀約未如大家想像頻密：「唔係個個人邀請我嘅，我唔係咁大牌！西安係我哋（與莫文蔚）第一次合作，拍《大話西遊》大家有個回憶，連埋《ONLY YOU》個作者趙季平，大家有一個『大話西遊31年大聚會』！」在演出工作方面，羅家英亦透露與朱茵合作的話劇尚未演出完畢，仍有鄭州、西安等多個分站演出，回港亦要演出粵劇，11月亦要與汪阿姐共赴不丹拍攝節目，似乎體力充沛、對演出仍孜孜不倦！

羅家英受訪時相當精神、中氣十足。（陳順禎 攝）