影藝戲院逆市擴張連開兩間　總經理︰相宜票價吸客目標開至6間

戲院結業潮由去年開始一直持續，來到今年頭半年，因為嘉禾院線一舉徹出，令短短半年已有9間戲院結業，達去年的總和。幸好有人消極退場，亦有人積極進駐。影藝戲院旗下的CineArt，於今個星期四（10/7）及六（12/7）便分別接手MegaBox及荷里活廣場兩間戲院重開，並以相宜票價吸客，希望重振香港戲院業。《香港01》就在戲院隆重開幕前夕，訪問了銀都娛樂有限公司總經理林培育先生（Eric），分析現今市況以及經營方針。

銀都娛樂有限公司總經理林培育先生接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

IMAX® with Laser是CineArt MegaBox最大賣點。（許育民 攝）

過千萬裝修

MegaBox戲院原先由嘉禾主理，退場後便獲銀都垂青接手，花一個月時間裝修重新營運。雖然只有短短一個月，但今次裝修主打要將原先的IMAX影院升級做IMAX® with Laser。林培育Eric︰「我們更換了銀幕，放映機亦更換了，原先的11.1聲道保留，但部分喇叭都有更換，花了過千萬。」

戲院導賞日，便讓傳媒感受IMAX® with Laser的威力。（許育民 攝）

逆市接手已經難行，仲要重注裝修，公司對前景何以有過人的信心。「旗下戲院一直想要一間IMAX影院，接手MegaBox是一個最好時機。而且IMAX是一個品牌，縱使市道不景，但近日觀眾看《F1電影》的觀眾，都是為IMAX而入場，可見有吸客能力。除非你完全不想做戲院，普通電影你大可以在家中欣賞，但IMAX那種沉浸式享受，一定要在戲院看，觀眾看過覺得享受自然會返回市場。」

畢彼特為《F1》親身上陣拍攝，車技連咸美頓也大讚！而IMAX正好將這份現場感完全呈現。（《F1》電影劇照）

林培育認為IMAX已是一個品牌，縱使市道不景，但對觀眾而言仍見吸引力，除非完全不想做戲院，否則一定要有這配備。（許育民 攝）

東九龍兩大戲院連線

重新接手，租金固然有所調整，這亦是影藝戲院計過數覺得有可為。林培育︰「現在租金的確回落，見到有個機會，加上本身得兩間戲院，規模較細，計到條數最少能夠做到收支平衡便去做，因為公司有自行製作及發行電影，於將來都會有協同作用。」

MegaBox及荷里活廣場都是位於九龍東，這是不謀而合的，兩間戲院的選址及市場定位，對影藝而言都有不同吸引力。「MegaBox有7個影廳，是九龍東最大，而且集團想有IMAX戲院，是非常合適。至於荷里活就有6個影廳，計座位是全港第二多，而且跟據以往的經營數據，營業額最厲害時可以去到全港Top 5。再者同屬東九龍，但客路都有分別，MegaBox會服務觀塘、九龍灣觀眾為主，荷里活就以黃大仙、樂富居多，有不同客源。」

林培育︰「現在租金的確回落，見到有個機會，加上本身得兩間戲院，規模較細，計到條數最少能夠做到收支平衡便去做。」（許育民 攝）

接手海運遇難題

既已接手嘉禾旗下兩間戲院，那麼龍頭旗艦店海運又可有機會接手？「我們都有問過及做過研究，首先業主似乎有新打算，舖位可能有其他用途。況且海運只得一間院，尖沙咀原先已經有4間戲院（iSQUARE、The One、K11及海運），只得一個影院在排片上的確會輸蝕，競爭力有限。」而計及本周營運的兩間戲院，影藝暫時共有4間戲院，Eric透露公司最終目標是開到5、6間。「希望將來會在不同地區物色到地點，對將來發行都有幫助。」

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，最後一場觀眾離場，56年歷史劃上句號，亦似乎重開無望。（梁鵬威攝）

影藝原先已有青衣及銅鑼灣JP兩間戲院，定必感受到當中的艱苦經營，但與此同時又觀察到一個最具吸引力的市場定律︰平！林培育︰「今年上半年票房表現，比去年再跌15、6%。事實上，票價低就會有較多人入場，所以我們希望以一個親民的票價去鼓勵市民入戲院。逢星期一全日$40，平日上午場都是$40，下午場起$50（IMAX場次$85至$110不等）。我們經營目標是希望短期內做到收支平衡，始終公司都有製作及發行電影，戲院是不可或缺的一部分，一定要支持香港電影行業，否則很難想像香港戲院業會變成怎樣。」