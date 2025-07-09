黄一山北上掘金做好爸爸為二子奔波　自爆幼子：喺北京大學讀心理

《第62屆亞太國際電影節年度頒獎典禮》今日（9日）於香港舉行，羅家英、黃一山（細龜）、陳雅倫、張文慈等一眾演員以頒獎嘉賓等身份盛裝亮相典禮。近年集中在內地經營生意、久未在香港露面的黃一山，今日出席典禮並接受傳媒訪問，分享在內地發展近況，以及與老拍檔「星爺」周星馳最新交流！

黃一山罕有在香港亮相頒獎典禮。（陳順禎 攝）

黃一山在典禮上接受訪問期間，透露其實不時低調回港，更開玩笑指：「有返嚟但低調啲，個人生得矮呀嘛！」他表示專注在內地經營修腳店與餐廳生意，主打老百姓的大眾市場，自己亦親身擔任生招牌：「有落鋪頭！就係靠自己做招牌，話畀人聽修腳修得好、身體就會好！」但笑言自己不懂修腳、不會親自落場。黃一山專注北上掘金，但未有透露營業額數字：「依家金價好貴，賺極都賺唔到第一桶金，第一桶石油就可能有！但夠養老退休啦！」

黃一山受訪時透露專心在內地做生意，自己亦會親自巡鋪做生招牌！（陳順禎 攝）

黃一山笑言未賺到第一鋪金，但足夠自己養老。（陳順禎 攝）

黃一山經營有道，生意收入除了養老，亦自爆要為幼子作打算：「因為我個細仔出年畢業，要幫佢諗下、畀門生意佢做下，因為真係好難搵工做！餐廳佢話有興趣，因為有得食！希望個規模可以做到十幾廿間，可以養到佢，好聽啲叫行政總裁嘛！依家暫時有一間、但馬上就開第二間！」黃一山透露原來幼子為內地頂尖大學的高材生，主修專門學科：「細仔喺北京大學讀緊碩士，主修心理學！但係發現依家好多人心理有問題，但冇錢睇心理醫生，所以理想中以為好好，但其實都好難搵工！」黃一山亦透露長子健康狀態欠佳：「大仔身體唔好，所以我辛苦啲、大家都辛苦啲，好日子總會到嘅！」需要為兩子奔波勞碌，做好盡責父親的角色！

黃一山自爆細仔係北京大學心理學碩士高材生！（陳順禎 攝）

至於幕前演出方面，黃一山笑言仍有戲癮：「有戲癮！不過冇人搵！所以慢慢戒戲癮囉，想拍戲、但冇人搵你拍戲，好慘㗎！」黃一山多年拍檔周星馳，近日於內地拍攝執導新作《少林女足》，細龜被問及有否爭取角色時，透露雖然有聯絡星爺，卻緣慳一面：「有聯絡呀！佢最近喺深圳拍《少林女足》，我託佢身邊嘅人同佢講『星爺！我想嚟探班喎！』星爺就話『有心喇！太遠喇，唔駛嚟喇！』我心諗我喺廣州、佢喺深圳喎！最後見唔到面！星爺好信緣份、好講偶遇嘅，期待下一次見面啦！」

周星馳近日於內地拍攝執導新作《少林女足》，黃一山表示未有爭取角色，希望探班仍被婉拒。（視覺中國）

雖然與星爺緣慳一面，但黃一山表示不會強求，亦不覺可惜：「其實我好知佢諗乜，所以咁多年嚟我都冇畀佢鬧過囉！」他亦表示星爺對自己印象一直不錯、沒有芥蒂，因此每每談及星爺均不會讓對方不悅，黃一山亦坦言自己已過演戲高峰期，不願在星爺面前獻醜：「我自己過咗演戲高峰期，可能格硬去演嘅話，會令星爺覺得『細龜當年演《逃學威龍》《九品芝麻官》《唐伯虎點秋香》咪幾好！做咩依家搞成咁呢？』所以演戲嘅嘢都係見好就收囉！」