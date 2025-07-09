陳雅倫自爆靈異經歷床頭擺陣　「我冇覺好瞓、隻手好似搣到瘀咗」

《第62屆亞太國際電影節年度頒獎典禮》今日（9日）於香港舉行，羅家英、黃一山（細龜）、陳雅倫、張文慈等一眾演員以頒獎嘉賓等身份盛裝亮相典禮。近年長居內地、鮮見於香港電影的陳雅倫（Ellen），今日罕有在香港盛裝出席頒獎典禮，身穿一襲紅色貼身低胸長裙，稍露黑色內衣幼帶、盡顯身材玲瓏曲線，性感奪目魅力依然！

陳雅倫罕有在香港盛裝出席頒獎典禮，身穿一襲紅色貼身低胸長裙，稍露黑色內衣幼帶、盡顯身材玲瓏曲線。（陳順禎 攝）

現年59歲的陳雅倫多年來凍齡不老，受訪期間花姿招展360度曬曲線身型，更表示一直對保持纖瘦的腰線相當自豪，皮膚亦遺傳家族優良基因，猶似少女一樣白晳緊緻，更透露：「就算我婆婆年紀好大，都冇乜皺紋！」陳雅倫仍為單身貴族，談到感情生活時表示恨拍拖、但苦無追求者：「我鍾意成熟嘅男士，要有才華、內涵同自己嘅事業！年紀唔可以細過我，我唔鍾意湊仔㗎！」似乎對小鮮肉不感興趣。

陳雅倫仍為單身貴族，表示自己恨拍拖、但苦無追求者，對事業有成的男性感興趣。（陳順禎 攝）

陳雅倫對自己纖瘦的腰線相當自豪，皮膚亦遺傳家族優良基因，猶似少女一樣白晳緊緻。（陳順禎 攝）

陳雅倫甚少於香港公開活動上露面，透露此前長居內地、曾旅居於各大小城市，最喜歡目前的暫居地深圳：「因為生活模式比較接近香港，返香港探親戚都方便啲！」她透露內地提供不少工作機會，偶爾亦會在直播間與粉絲交流，至於回港拍攝的機會，陳雅倫表示曾與昔日合作過的王晶導演聯絡，亦認為若有質素好的電視劇劇本，亦非常歡迎！作為銀幕性感女神，陳雅倫卻表示性感演出的意欲甚低：「到咗呢個年紀都仲要性感？唔好喇……都唔係細路女啦嘛！呢啲留返畀啲細路女、年青貌美嗰啲！」

陳雅倫表示已對性感演出興趣甚低。（陳順禎 攝）

陳雅倫曾於電視節目上自爆靈異經歷，她受訪時亦表示自幼為敏感體質，早已習慣被靈界接觸，更直言：「最近有呀！搞到我瞓唔着，起身手臂後面瘀晒，好似畀人搣咁樣一撻！」至於與靈界保持距離、和睦共存的方法，陳雅倫則分享自己的「陣式」，坦言：「我左邊床頭擺本聖經、會打開嘅，頭頂會放一串佛珠，另一邊都係擺本聖經！」希望讓自己能安心睡眠。

陳雅倫自爆靈異經歷，更表示會在床頭兩邊擺放聖經、頭頂上空放一串佛珠。（陳順禎 攝）

陳雅倫保養得宜，樣貌身材均宛如少女！（陳順禎 攝）